Lewandowski gela il Bayern Monaco | L’annuncio che scuote la Serie A

Robert Lewandowski andrà in scadenza nel giugno 2023 e non ha ancora aperto ai dialoghi con il Bayern Monaco

Sarà uno dei grandi temi dei prossimi mesi il rinnovo di Robert Lewandowski con il Bayern Monaco. Considerato uno dei più forti centravanti in circolazione, il polacco andrà infatti in scadenza nell’estate 2023 e fino a questo momento non ha ancora incontrato il club per discutere un eventuale prolungamento.

Nonostante sia ancora presto per decifrare il futuro del calciatore, il club tedesco corre comunque il rischio di perdere a zero quello che per molti viene considerato l’attaccante più forte al mondo. Peraltro, come emerso nelle ultime ore a seguito della vittoria ottenuta dal Bayern Monaco in trasferta contro l’Eintracht Francoforte, sembra proprio che i rapporti tra Lewandowski e la dirigenza non siano dei migliori. A certificarlo, è stato un botta e risposta a distanza tra Hasan Salihamidžić – direttore sportivo del club – e lo stesso centravanti della nazionale polacca, che con le sue parole avrebbe creato il panico ai piani alti.

Calciomercato Inter e Juventus, Lewandowski sul rinnovo: “E’ la prima volta che ne sento parlare”

A poche ore dall’incontro con l’Eintracht, Salihamidžić aveva spiegato di essere più che convinto di poter trattenere Lewandowski e raggiungere al più presto un accordo per il rinnovo. Una versione che non è stata condivisa dall’attaccante al termine della partita vinta, come è poi emerso dalla sue parole: “E’ la prima volta che ne sento parlare. Io sono tranquillo. Per me la cosa più importante è pensare al mio gioco. Sono aperto a tutto, l’unica cosa che conta adesso è la prossima gara. Tutto ciò che riguarda i contratti è un tema secondario e rimane sullo sfondo”.

Un avviso che non è assolutamente passato inosservato ai dirigenti del Bayern Monaco. Secondo la ‘Bild’, infatti, allo stato attuale non sono stati registrati contatti ufficiali tra l’entourage del calciatore e il club per cercare l’intesa sul nuovo contratto. Lewandowski è da sempre stato un obiettivo di grandi club, specialmente del Real Madrid che per anni ha cercato di portarlo in Spagna. In Italia, invece, Inter e Juventus si sono sempre dette affascinate della sue grandi qualità da finalizzatore, senza però andare oltre il semplice interessamento. E chissà che un’opportunità del genere a costo zero non possa stuzzicare la fantasia dei due club.