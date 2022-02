Uragano Conte su Juve e Milan, la scelta è arrivata

Antonio Conte sfida Juventus e Milan per rinforzare il suo Tottenham, la scelta di calciomercato è arrivata

Il Tottenham vuole fare di tutto per placare gli animi di Antonio Conte. Dopo l’ultima sconfitta, l’italiano ha infatti minacciato l’addio agli Spurs, che ora provano ad accontentarlo in ottica calciomercato. Nel mirino c’è Botman del Lille, difensore voluto fortemente anche da Milan e Juventus.

Il Tottenham, riporta ‘Daily Star’, starebbe provando a battere anche la concorrenza del Newcastle per arrivare a Botman. L’acquisto di un difensore centrale di piede sinistro, per volontà del manager italiano, sarebbe infatti considerata una priorità assoluta in vista della prossima estate. In Inghilterra riportano che per un soffio il Newcastle non sia riuscito a prenderlo a gennaio e ora sia il favorito per la prossima sessione di mercato.

Gli Spurs, tuttavia, non avrebbero alcuna voglia di farsi da parte. L’intento societario è quello di convincere Conte, anche tramite rinforzi, che l’obiettivo di arrivare tra i primi quattro della Premier League è reale. I continui messaggi contrastanti dell’italiano stanno infatti causando un’enorme preoccupazione all’interno del club. In questi giorni starebbe così aumentando la pressione affinché il presidente Daniel Levy concluda un accordo da circa da 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan e Juventus, anche il Tottenham di Conte su Botman

Come già anticipato, in Serie A Botman piace molto anche alla Juventus e soprattutto al Milan. I rossoneri vantano un accordo di massima sul contratto: attualmente il difensore guadagna 600-700mila euro, a Milano andrebbe a guadagnare sui 3 milioni.

Nell’ultimo vertice a Casa Milan sono state ribadite due cose: la prima, che Botman resta il prescelto per rinforzare la difesa della squadra di Pioli; la seconda, che il classe 2000 olandese è convinto del progetto milanista, che ha posto in cima alle sue preferenze.

La palla è passata al club di Elliott, chiamato a trovare un accordo con il Lille, che a gennaio ha rifiutato l’offerta del Newcastle da 35-40 milioni. Il Tottenham adesso prova però a inserirsi tra le molteplici contendenti. Milan e Juve sono avvisate.