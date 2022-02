Calciomercato, Conte lo ‘giustizia’: l’esonero è UFFICIALE

Dopo i nervosismi e le dichiarazioni di questi ultimi giorni che hanno visto protagonista Antonio Conte, il manager salentino ha provocato l’esonero

Non sono passati inosservati gli sfoghi avuti in questi giorni da Antonio Conte dopo l’ennesimo ko del Tottenham con il modesto Burnley, in lotta per non retrocedere. “È un disastro per una squadra come la nostra perdere quattro delle ultime cinque. Forse non sono abbastanza bravo io, ma dobbiamo trovare una soluzione per il club. Non posso accettare di continuare a perdere”, le parole dure del manager degli Spurs.

In parte poi ritrattate nei giorni successivi, ma comunque il suo sfogo ha sortito gli effetti sperati almeno per il momento. Ieri infatti il Tottenham ha strapazzato il Leeds vincendo in trasferta con un nettissimo 4-0: in gol Kane, Son, Doherty e ancora Kulusevski al suo secondo gol in pochi giorni dopo quello in casa del Manchester City. Se Conte è ‘risorto’, a sprofondare è stato il suo collega Marcelo Bielsa. Il Leeds è sedicesimo in classifica con appena due punti di vantaggio sulla terzultima che però, insieme all’Everton a -1, ha ben due partite in meno da recuperare. Una situazione che ha spunto la società a una decisione drastica.

Conte fatale, UFFICIALE: Bielsa esonerato dal Leeds | “Decisione durissima, ma è il momento”

Il Leeds ha infatti comunicato in questi minuti l’esonero del ‘Loco’ Marcelo Bielsa con una nota ufficiale sul proprio sito, dopo un’avventura di tre anni e mezzo in cui lo United è tornato in massima serie e ha preso un’identità forte divertendo i propri tifosi e non solo. Ma lo 0-4 con il Tottenham di Conte ha convinto definitivamente la dirigenza, che resta comunque enormemente grata: “Ha cambiato le sorti del club sul campo, dall’1-3 con lo Stoke City ai playoff dopo due mesi, il titolo in Championship la stagione successiva dove nessuno era riuscito tornando in Premier dopo 16 anni”.

Il presidente Andrea Radrizzani ha commentato così: “È stata la decisione più dura che ho preso nella mia presidenza, considerando tutti i successi di Bielsa. Sono state tre stagioni incredibili, ha cambiato la cultura del club e ha portato una mentalità vincente a tutti noi. I ricordi che ci ha regalato resteranno vivi per sempre dentro di noi. Ma devo agire nell’interesse del club e penso che un cambiamento sia richiesto per mantenere la Premier League. E gli ultimi risultati e prestazioni non hanno incontrato le nostre aspettative. Sento che è il momento giusto per portare un nuovo allenatore e avere un impatto decisivo”. Poi tutti i ringraziamenti di rito anche da parte del ds Victor Orta e la conclusione del comunicato: “Sono in cantiere dei progetti per un tributo permanente a Elland Road per Marcelo Bielsa. Il Leeds farà un annuncio sul nuovo allenatore domani”.