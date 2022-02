Passo falso per lo United, Ronaldo sotto accusa | C’è la ‘sentenza’

Ancora un pomeriggio da dimenticare per Cristiano Ronaldo e il suo Manchester United che non riesce a battere in casa il Watford. Critiche e malcontento

Dopo il pari in trasferta a Madrid contro l’Atletico in Champions League, torna in campo in Premier il Manchester United di Cristiano Ronaldo, che oggi pomeriggio non è andato oltre uno scialbo 0-0 contro il Watford. Altra frenata ad Old Trafford per i ‘Red Devils’, impelagati in una difficilissima lotta per un posto tra le prime quattro.

Allo United non sono di certo mancate le occasioni da gol, sprecate soprattutto dallo stesso Ronaldo e dal connazionale Bruno Fernandes, i due campioni maggiormente finiti nel mirino della critica dopo lo 0-0 odierno anche sui tabloid inglesi. Rangnick dal canto suo ci prova in tutti i modi inserendo ogni sua forza offensiva a disposizione ma alla fine Hodgson porta a casa un punto prezioso.

Manchester United-Watford 0-0, il tabellino

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Alex Telles (74′ Shaw); Fred (62′ Sancho), Matic (74′ Rashford); Elanga, Bruno Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo. All. Rangnick.

WATFORD (4-3-3): Foster; Ngakia (63′ Kabasele), Cathcart, Samir, Kamara; Sissoko, Louza, Cleverley (80′ Kucka); Sarr, King, Dennis (63′ Sema). All. Hodgson.

Al contrario è apparso ancora una volta poco incisivo, sprecone e infelice Cristiano Ronaldo che è fermo ad appena un gol nelle ultime 12 gare con la maglia dello United. L’ex fenomeno della Juventus è finito anche nel mirino della critica sui social tra Italia ed estero.

Ecco alcuni tweet nei suoi confronti:

Madonna quanti gol mangiati. E mi dispiace dirlo, ma un Ronaldo così è deleterio per il gioco della squadra. — SwissDevil97 (@SwissDevil97) February 26, 2022

Cristiano Ronaldo, finito 🤌 — ST!LES (@thesaint4u) February 26, 2022

Ronaldo è il mio idolo dal 2004, ma ormai è calato drasticamente nelle prestazioni e lucidità sotto porta, e la Premier non lo aiuta di certo, giocando ogni 3 giorni con ritmi fisici che lui non può più reggere. In Liga o e Serie A potrebbe ancora dire la sua.. — Emanuele (@Emanuel15818702) February 26, 2022