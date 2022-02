Genoa-Inter, Calhanoglu: “Difficile da spiegare. Potrei giocare più avanti…”

Hakan Calhanoglu analizza l’ennesimo risultato negativo dell’Inter in un momento di difficoltà per i nerazzurri: le parole del turco dopo lo 0-0 col Genoa

Da qualche giornata sta vivendo una flessione, del resto come praticamente tutti i suoi compagni. Hakan Calhanoglu ha avuto sui piedi almeno due occasioni importanti in Genoa-Inter, ma è mancata un po’ di precisione e di lucidità.

Il turco ha parlato dopo la partita di Marassi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “È un po’ strano, sapevamo che sarebbero arrivate partite difficili in questi mesi come Milan, Napoli e Liverpool. Abbiamo giocato bene, abbiamo creato tante occasioni ma mancava sempre il gol. Sapevamo che loro giocano aggressivi col nuovo allenatore, eravamo preparati ma qualcosa è mancato. È difficile da spiegare, è un momento in cui neanche noi lo vogliamo. Ma ci sono periodi – spiega Calhanoglu – che sono così e bisogna accettarlo, poi ne usciremo, speriamo, ma dobbiamo essere tranquilli. Abbiamo ancora una partita da recuperare, anche il Milan non ha vinto. Però dobbiamo stare tranquilli con l’atteggiamento giusto”.

Poi una chiosa tattica, sulla sua posizione che potrebbe essere più avanzata: “Sì, si può anche fare con me dietro a Dzeko e Sanchez nel 3-4-1-2, ma io e Barella dobbiamo aiutare anche su Brozovic quando si abbassa. Però anche io posso andare più avanti per aiutare un po’ in partite come queste, sono d’accordo”.