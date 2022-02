Genoa-Inter, Blessin ci crede: “Salvezza possibile”

Nel post partita di Genoa-Inter è intervenuto Alexander Blessin tecnico dei rossoblù che ha analizzato il pari di Marassi

Pareggio senza reti a Marassi tra Genoa ed Inter che non vanno oltre lo 0-0. I nerazzurri in particolare sprecano un’altra chance dopo il pari del Milan contro l’Udinese e lasciano invariate le distanze. Nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ ci ha pensato quindi Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ad analizzare la gara sul versante ligure: “A volte dico cose stupide e altre no, ma credo nella mia squadra in questo momento. Abbiamo fatto molto bene nella prima mezz’ora e potevamo fare anche un gol. Nel secondo tempo tra infortuni e cambi qualcosa è cambiato, negli ultimi minuti abbiamo dovuto difendere la porta e abbiamo mostrato mentalità. Forse è un pareggio fortunato, ma sono rimasto impressionato dalla mia squadra”.

SALVEZZA – “Lo dico sempre che è possibile, vedremo quanti punti faremo nelle prossime partite ed è il nostro obiettivo. È bello ascoltare i complimenti, ma non voglio parlare del passato. Abbiamo fatto molti errori, abbiamo perso palloni un po’ sciocchi e non dobbiamo perderli. Bisogna avere più controllo di certe situazioni, però l’atteggiamento tattico è stato molto buono e abbiamo avuto buone possibilità contro una grande squadra. I tifosi ci hanno supportato molto bene”.