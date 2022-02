Futuro panchina Milan: ‘scelto’ il tecnico della prossima stagione

C’è anche Pioli nel mirino di una parte dei tifosi del Milan per il pareggio con l’Udinese che fa seguito a quello con la Salernitana

Se il Milan è ancora in testa alla classifica, il ‘merito’ è dell’Inter entrata in una crisi profonda. Una crisi soprattutto di gol, ma anche fisica come quella che sta colpendo i cugini rossoneri, fermati da Salernitana e Udinese nelle ultime due partite.

Non solo il Var, ‘colpevole’ di non aver annullato il pari di Udogie per fallo di braccio dello stesso giocatore dei friulani, nel mirino di una parte dei tifosi milanisti c’è pure Stefano Pioli.

Partendo da questo, Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower Twitter se il Milan “dovrebbe cambiare” allenatore “in caso di mancato Scudetto“. Ebbene, nonostante le critiche ha vinto il no, quindi la permanenza del suddetto Pioli – che a novembre ha rinnovato fino al 2023 – sulla panchina rossonera.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🚨 Il #Milan stecca ancora. A fine stagione dovrebbe cambiare in panchina in caso di mancato scudetto❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 26, 2022

Distante (come si vede) la seconda opzione, quella dell’esonero del tecnico. Terza e ultima la clamorosa suggestione Antonio Conte…