Il big ‘chiama’ Juventus e Milan | Dalla Spagna: colpo a costo zero

Occasione ‘gratis’ per Juventus e Milan. Il big pronto a dire addio a zero e a traslocare in Serie A. Ecco tutti i dettagli

Grande ‘occasione’ dalla Spagna per Juventus e Milan. Un’occasione gratis, commissioni escluse, visto che il giocatore è pronto ad andarsene quando scadrà il contratto, ovvero a zero.

Per bianconeri e rossoneri può essere davvero un’opportunità molto interessante per rinforzare il reparto avanzato. E’ ancora giovane, ha compiuto 26 anni lo scorso 21 gennaio, e qui da noi potrebbe davvero rappresentare un craque.

Il giocatore in questione è Marco Asensio, rilanciatosi in parte quest’anno (9 gol e 1 assist) nel Real Madrid targato Ancelotti. Il tecnico emiliano non vuole perderlo, ma lui – in previsione dell’arrivo di Mbappe e di quello possibile di Haaland – medita l’addio. Attenzione, però, non la prossima estate ma quella 2023, quando concluderà il suo contratto con le ‘Merengues’.

Calciomercato Juventus e Milan, dalla Spagna: Asensio via dal Real a costo zero

Secondo ‘ElNacional.cat’ Asensio valuta appunto di lasciare il Real fra un anno e qualcosa, da svincolato in modo da strappare altrove un ingaggio – l’attuale è di circa 5 milioni di euro – superiore.

Perez potrebbe provare a cederlo già questa estate, per circa 30 milioni di euro, ma in tal caso andrebbe a sbattare contro la volontà del classe ’96 di Palma de Mallorca. Che, a quanto pare, non disdegnerebbe un approdo in Serie A, campionato da lui ritenuto perfetto per le proprie caratteristiche. Juventus e Milan potrebbero pensarci sul serio.