Calciomercato Inter, conferme sull’assalto | Cessione da 80 milioni

Arrivano nuove conferme sull’assalto all’Inter per la cessione da 80 milioni di euro, in Spagna sono sicuri

Nonostante il momento di appannamento, Lautaro Martinez continua a fare proseliti. Di lui si è sempre interessato il Cholismo di origine madrilena, sponda Atletico. E nelle ultime ore dalla Spagna arrivano nuove conferme sulle mosse di Simeone per strappare il bomber argentino all’Inter nella prossima sessione di calciomercato.

Oltre ad Arsenal e Tottenham, conferma ‘todofichajes.com’, un’altra delle squadre che starebbe lottando per superare la folta concorrenza e acquistare il calciatore sarebbe sempre l’Atletico Madrid. Le due inglesi sarebbero in trattativa già dalla scorsa estate ma devono fare i conti con il grande interesse degli spagnoli. Considerate le possibili cessioni eccellenti in attacco, in particolare quella di Luis Suarez, Simeone insieme ad Andrea Berta avrebbe infatti deciso di scommettere proprio sul talento dell’Inter.

Calciomercato Inter, Simeone punta Lautaro: affare da 80 milioni di euro

Nel corso degli ultimi anni, Lautaro Martínez è diventato un pilastro dell’Inter nonché uno degli migliori attaccanti della scena calcistica internazionale. Nonostante abbia rinnovato fino al 2026, il suo futuro non sembra chiaro e, secondo gli spagnoli, sarebbe legato a quello di Simone Inzaghi.

L’Atletico potrebbe quindi vagliare una grande offerta per convincere Marotta. Il suo valore di mercato attualmente sembra vicino agli 80 milioni di euro. Per i Colchoneros sarà difficile acquistarlo se non dopo aver effettuato una cessione importante. Un’altra ipotesi è quella di un possibile scambio con Saul, Hermoso o Kondogbia. Inzaghi intanto spera nei suoi gol per la volata scudetto.