Calciomercato Inter, crisi Lautaro: scambio e ritorno clamoroso

Nella flessione dell’Inter in queste ultime settimane e un primo posto che si è parecchio complicato, anche se resta alla portata, tra le firme principali c’è quella di Lautaro Martinez. L’argentino vive un momento delicato, non segna da una vita, più di due mesi senza fare gol che per un attaccante sempre titolare sono davvero un’enormità. Se a questo aggiungiamo che anche Dzeko ha abbassato il ritmo realizzativo, ecco servito il calo.

Ma in generale Lautaro sta sbagliando molto sotto porta, la partita con il Liverpool è stata l’ennesima dimostrazione e la sfida interna persa col Sassuolo la prova provata. Il ‘Toro’ ha le corna spuntate, con i neroverdi si è divorato letteralmente un gol che poteva riaprire tutto e magari aiutare a portare a casa un punticino che sarebbe stato prezioso. Invece il digiuno prosegue, anche se al momento i tifosi dell’Inter hanno manifestato tutto il loro appoggio al numero 10 e ad Handanovic. Arriveranno momenti migliori, ma intanto i nerazzurri hanno bisogno di lui. E in Spagna sono tornate prepotenti le voci su di lui, con tanto di maxi-operazione.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid non molla Lautaro: offre Kondogbia e altri due

Non è un mistero che Lautaro Martinez sia stato molto vicino a lasciare l’Inter per il Barcellona. Dal Camp Nou lo hanno ribadito pubblicamente più di una volta, spiegando come il Covid abbia poi impedito l’operazione. E allora l’argentino ha rinnovato con i nerazzurri, per esserne ancora di più un perno. Ma c’è chi non l’ha mai perso di vista come Diego Simeone: per lui è sempre un obiettivo. Il Cholo lo vorrebbe all’Atletico Madrid, visto che il Barcellona non gli lascerà Griezmann, ma l’operazione sarebbe parecchio impegnativa per i Colchoneros. Secondo ‘elgoldigital’, l’Inter sarebbe pure disposta a lasciarlo andare, ma a patto che gli spagnoli soddisfino le sue richieste. Che sarebbero di circa 70 milioni di euro, ormai canonici quando si parla del ‘Toro’.

Una via percorribile, scrive il portale, sarebbe quella di inserire qualche contropartita tecnica gradita all’Inter. Nello specifico l’Atletico si giocherebbe addirittura una tripla carta, per non sborsare neanche un euro cash. Il primo nome è quello di Saul Niguez, ora in prestito al Chelsea ma con poco successo. Il secondo Mario Hermoso, uno dei difensori titolari, e infine Geoffrey Kondogbia. Quest’ultimo è ovviamente una vecchia conoscenza a centrocampo, che all’Inter ha incontrato qualche difficoltà ma in Spagna è diventato un top player del campionato. Con questi tre giocatori l’Atletico vorrebbe raggiungere la cifra per convincere Marotta a lasciar andare Lautaro Martinez.