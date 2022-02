Inter, l’intervento della Curva Nord: striscioni anche per Lautaro e Handanovic

Un solo punto nelle ultime tre giornate di campionato per l’Inter che non vive un grande momento. Critiche anche per un paio di big prontamente sostenuti dalla Curva Nord

Non è un grande momento di forma quello che sta attraversando l’Inter di Simone Inzaghi, che ha collezionato appena un pareggio nelle ultime tre di campionato, perdendo contro Milan e Sassuolo. In particolare qualche critica è arrivata dopo la gara persa in casa contro i neroverdi di Dionisi che hanno meritato di sbancare San Siro.

Uno 0-2 che arrivato appena dopo quello di Champions contro il Liverpool ha fatto storcere abbastanza il naso. Non sono infatti mancate le critiche a margine della partita soprattutto per alcuni singoli come Lautaro Martinez, ancora a secco su azione nel 2022, e Handanovic, protagonista di un altro intervento non proprio impeccabile.

Inter, il sostegno della Curva Nord nel momento di difficoltà

Ecco però che nel momento delicato della stagione si fanno sentire i tifosi in modo positivo. All’esterno del centro sportivo di Appiano Gentile sono infatti apparsi alcuni striscioni atti proprio a caricare l’ambiente e il gruppo in vista dei prossimi impegni: “Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vince la guerra. La Nord è con voi”. Questo uno dei messaggi rivolti dalla Curva Nord alla squadra di Inzaghi.

Non è mancato quindi anche un pensiero in altri due striscioni ad Handanovic: “Samir, non ti curar di loro. La Nord è con te”, ed anche Lautaro: “Lautaro tieni duro, siamo con voi”. Questi i messaggi negli striscioni della Curva Nord come potete vedere anche dallo screenshot preso dalla pagina Instagram “cn69_official“, dedicata appunto alla Curva Nord, che nella descrizione di Instagram ha anche scritto: “Blitz della Curva Nord ad Appiano Gentile questa mattina. Un chiaro messaggio di incitamento al gruppo (e ai singoli presi di mira dai cecchini della dissoluzione) nel momento più complicato. Esserci ora, senza se e senza ma, è l’unica cosa importante. Carica, convinzione, determinazione. INSIEME, squadra e tifo, fino alla Vittoria!”.

Ecco gli screenshot degli striscioni della Curva Nord: