Sorteggi Europa e Conference League | Le possibili avversarie di Atalanta e Roma

Sorteggi Europa e Conference League: ecco le possibili avversarie agli ottavi di finale di Atalanta e Roma

Sorride solo l’Atalanta di Gasperini nei playoff di Europa League. La squadra bergamasca ha travolto 3-0 l’Olympiakos in Grecia conquistando gli ottavi di finale. Sono state invece eliminate Napoli e Lazio rispettivamente da Barcellona e Porto.

Si terrà oggi il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, a partire dalle ore 12 a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Nelle urne saranno inserite 16 squadre, le 8 vincitrici dei rispettivi gironi nella prima fase (teste di serie) e le 8 qualificate dopo i playoff (non teste di serie), tra cui l’Atalanta. Negli ottavi non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione, altre eventuali restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Gare di andata e ritorno, con le teste di serie (le vincitrici della fase a gironi) che disputeranno il match di ritorno in casa. Come in tutte le competizioni UEFA, da questa stagione il gol in trasferta non vale doppio.

Ecco le possibili avversarie dell’Atalanta: Stella Rossa, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lione, Monaco, Spartak Mosca e West Ham.

Conference League, le possibili avversarie della Roma agli ottavi di finale

Anche negli ottavi di finale di Conference League non saranno possibili scontri tra club dello stesso Paese, con doppio confronto di andata e ritorno. Le teste di serie (squadre vincitrici della fase a gironi) disputeranno la gara di ritorno in casa e anche in Conference il gol in trasferta non vale doppio. La Roma di Mourinho, vincitrice del proprio girone, sarà testa di serie.

Ecco le possibili avversarie: Bodo Glimt, PSV Eindhoven, Partizan Belgrado, Marsiglia, Leicester, Paok Salonicco, Slavia Praga, Vitesse.