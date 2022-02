Sabatini durissimo: “Vlahovic e Donnarumma, una roba ignobile. Insopportabile”

Sabatini si racconta al ‘Corriere dello Sport’: i suoi commenti anche su Vlahovic e la nuova avventura a Salerno

Dalla Salernitana ai discussi trasferimenti di Vlahovic e Donnarumma, fino alla scelta del nuovo allenatore dopo l’esonero di Colantuono: Walter Sabatini a 360° in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’.

Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo della Salernitana.

VLAHOVIC – “Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus? Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Lo stesso vale per Donnarumma con il Milan. Qui entrano in gioco le qualità umane”.

MOURINHO – “È un teatrante di successo, io invece voglio fare il calcio vero. Lui potrà rispondere che ha vinto tutto e io niente. Lui va bene per un certo tipo di squadra, un certo contesto, un certo tipo di obiettivo. Guardo i risultati. Lascia stare le partite perse. I giocatori messi al rogo, declassificati. Mi pare tutto molto discutibile”.

SALERNITANA – “Qui a Salerno mi sento amatissimo e sono felice, so di dover onorare questo debito e farò di tutto perché succeda. Sono terrorizzato dall’idea di retrocedere, non sono mai retrocesso nella mia vita”.

SCELTA NICOLA E PIRLO – “Nicola è un fenomeno, un uomo che va raccontato oltre che un grande allenatore. Allena la Salernitana, ma potrebbe allenare l’Inter. Pirlo era un’ipotesi. Non decollata, non per colpa sua. Ero alla ricerca di entusiasmo. Pretendevo entusiasmo. Era difficile, mi rendo conto. I dubbi prevalenti di Andrea erano legittimi”.