Pagelle e tabellino di Genoa-Inter

L’Inter non vince nemmeno in casa del Genoa penultimo in classifica e ‘grazia’ il Milan fermato in casa dall’Udinese. Sturaro leader, Sanchez e Calhanoglu flop

Le Pagelle di Genoa-Inter

GENOA

Sirigu 6 – Un paio di incertezze e un grande anticipo su Sanchez nella ripresa.

Hefti 6,5 – Fa il massimo contro un cliente durissimo come Perisic. Non sfigura affatto.

Maksimovic 6,5 – In area si fa sentire sfruttando fisico ed esperienza. Esce per un nuovo infortunio (Dal 52′ Cambiaso s.v. – Dal 61′ Calafiori 6 – Spinge bene

Ostigard 6,5 – Sa cosa fare, sempre. Con Maksimovic forma un’ottima coppia.

Vasquez 7 – Spinge tanto e contiene bene Dumfries. Secondo tempo impeccabile.

Sturaro 7,5 – A tutto campo, con grinta e personalità sradica palloni importanti.

Badelj 7 – Lavoro importante da schermo alla difesa, tranne per qualche sbavatura.

Gudmundsson 5,5 – Si sacrifica tanto e ha buoni spunti, ma sulla coscienza ha il gol sbagliato all’inizio a tu per tu con Handanovic. Un gol che avrebbe potuto cambiare la partita. (Dall’82’ Amiri sv)

Melegoni 5,5 – In partita c’è, difetta nella qualità dell’ultima giocata. Serviva di più sulla sua zona.

Portanova 6,5 – Le migliori cose del Genoa passano dai suoi piedi. Ottimo lavoro anche in fase di ripiegamento. (Dall’82’ Rovella sv)

Yeboah 6,5 – Resta un po’ solo contro i tre centrali, ma in qualche modo – a volte anche con qualità – riesce a cavarsela. (Dal 61′ Kallon

All.Blessin 7 – Aveva chiesto coraggio ed è stato accontentato. In più tanta intensità, organizzazione e voglia di lottare su ogni pallone. C’è lo spirito e ci sono le idee giuste per una salvezza oggi molto complicata.

INTER

Handanovic 6,5 – Fa tremare ma poi se la cava alla grande su una conclusione a inizio gara, poi solo gioco con i piedi

D’Ambrosio 7 – Salva su Portanova con grande stile, poi prende la traversa con una stoccata di testa. Non fa rimpiangere Skriniar. (Dall’87’ Caicedo sv)

De Vrij 5,5 – Bisticcia un po’ col pallone e non sempre è puntuale negli interventi. Il vecchio de Vrij ancora non si rivede.

Bastoni 6,5 – Con Perisic l’intesa è totale, non a caso l’Inter è pericolosa soprattutto da sinistra.

Dumfries 5,5 – Nelle azioni d’attacco è una presenza fissa, ma la qualità delle sue giocate è spesso modesta8

Barella 5,5 – Corre e lotta come sempre, sul più bello però sbaglia la mira. (Dall’82 Vecino sv)

Brozovic 6 – Un po’ nervoso, col passare dei minuti prende però possesso del centrocampo pur non facendo cose memorabili.

Calhanoglu 5 – Si vede e non si vede, in ogni caso senza mai incidere. (Dal 72′ Vidal 5,5 – Un paio di palloni seri sbagliati)

Perisic 6,5 – Cala nella ripresa dopo un ottimo primo tempo. Un po’ in debito di ossigeno. (Dall’82’ Dimarco)

Dzeko 7 – E’ l’uomo ovunque dell’Inter e per una parte della gara gioca praticamente da solo là davanti. Gli è mancato solo il gol, che non è poco di questi tempi…

Sanchez 4 – Sempre anticipato, mai uno spunto. Un fantasma. (Dal 73′ Lautaro 5,5 – Si muove bene ma si divora una buona occasione allo scadere. L’astinenza da gol continua…)

All.Inzaghi 6 – L’Inter non sta bene e lo si è visto anche stasera. Ha provato in tutti i modi a vincerla, ma il gioco non è più brillante e diversi giocatori sono in difficoltà fisiche. Per sua fortuna Milan e Napoli non stanno messe e meglio.

Arbitro Chiffi 7 – Solo un paio di sbavature in una partita diretta con autorevolezza e lasciando giocare molto.

TABELLINO

GENOA-INTER 0-0

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic (52′ Cambiaso), Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson (82′ Amiri), Melegoni, Portanova (82′ Rovella); Yeboah. All.: Blessin

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (82′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (Dal 73′ Vidal), Perisic (82′ Dimarco); Dzeko, Sanchez (Dal 73′ Lautaro). All.: S.Inzaghi

ARBITRO: Chiffi di Padova

VAR: Mazzoleni

AMMONITI: Perisic, Blessin, Ostigard

NOTE: 5′ recupero st