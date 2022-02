PAGELLE E TABELLINO MILAN-UDINESE 1-1 | Leao non basta, Rebic da dimenticare

Le pagelle di Milan-Udinese, match di San Siro valido per la ventisettesima giornata di Serie A

Finisce in parità a San Siro. Partita non facile per il Milan, contro l’Udinese. I rossoneri riescono comunque a sbloccarla nel corso del primo tempo con il solito Leao, servito da un ottimo Tonali.

Nella ripresa, l’Udinese inserisce Pereyra e trova il gol in mischia del pareggio con Udogie. Finisce così in parità il match.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Attento nel primo tempo sui colpi di testa, deboli, di Beto. Non può nulla sul gol di Udogie. Si oppone bene su Deulofeu alla fine.

Calabria 5 – Non si fa mai vedere in avanti e dietro appare parecchio approssimativo, come in occasione del gol dell’uno a uno bianconero.

Tomori 5,5 – Fatica più del previsto a contenere Beto. Al gol subito anche lui non è esente da colpe.

Romagnoli 5,5 – Gioca una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Pesa il gol subito da Udogie.

Hernandez 6,5 – Fondamentale per il Milan, per creare la superiorità numerica in avanti. La cerca sia sull’esterno, che entrando dentro il campo, come fa in occasione del gol di Leao. A metà della ripresa si perde Molina ma Tomori ci mette una pezza. E’ l’ultimo a mollare.

Tonali 6,5 – Dopo una partita così e così contro la Salernitana, torna a far bene. Efficace in entrambe le fasi, anche se nel secondo tempo commette qualche sbavatura. E’ suo l’assist per il gol che sblocca il match di Leao.

Kessie 5 – Continua ad andare al piccolo trotto. Stasera nessun errore particolare nel primo tempo. Si mette in mostra con un buon recupero in fase difensiva, meritandosi gli applausi di San Siro ma poi cala vistosamente nella ripresa.

Messias 6 – Continua il buon momento del brasiliano, sempre nel vivo dell’azione rossonera. Dà una mano importante dietro. In avanti gioca semplice. Si prende gli applausi di San Siro quando esce. Dal 65′ Saelemaekers 6 – Entra in campo con la voglia giusta. Ci prova fino alla fine anche se con iniziative spesso solitarie.

Diaz 5 – Ha voglia di riprendersi il Milan ma è portato a strafare. Non riesce così ad incidere come dovrebbe fare un numero dieci. Dall’85 Maldini s.v.

Leao 7 – Finalmente un gol da vero attaccante d’area di rigore. Stefano Pioli sarà soddisfatto del suo gioiello, che cresce di partita in partita. Nel finale di gara cala dopo le tante botte prese dagli avversari.

Giroud 5 – Partita complicata per il francese, chiamato a fare a sportellate con i centrali bianconeri. E’ spesso lasciato solo e non ha mai una palla buona per provare a calciare verso le parti di Silvestri. Dal 65′ Rebic 4,5 – Il suo ingresso è da dimenticare, tra passaggi sbagliati e un cartellino giallo.

All. Pioli 5 – Il suo Milan si fa ancora una volta raggiungere. Difficile pensare di poter vincere lo Scudetto in questa maniera. I cambia non convincono.

UDINESE

Silvestri 6 – La sua unica parata arriva su Romagnoli ma il difensore è in fuorigioco. Non può nulla in occasione della rete di Leao

Becao 5 – Con la sua esperienza ci si aspetta una marcatura diversa in occasione del gol di Leao. Per tutta la partita fatica a contenere il portoghese.

Marí 6,5 – Dietro è certamente il migliore dei suoi. Fa a sportellate con Giroud. Il duello aereo spesso lo perde ma è bravo a mettere una pezza agli errori dei compagni.

Perez 6 – Non è sempre perfetto. Mostra qualche sbavatura soprattutto nel corso del primo tempo ma la sua prova è comunque sufficiente.

Molina 5,5 – Dopo un buon primo tempo, si spegne nella ripresa. Male quando è chiamato a difendere su Theo Hernandez.

Walace 6,5 – E’ sicuramente il migliore del centrocampo bianconero. Ha una una buona gamba e gioca a testa alta.

Makengo 5,5 – Ci mette la solita grinta, lottando a centrocampo. Non sempre è efficace.

54′ Pereyra 6,5 – E’ il calciatore che accende la luce, entra in campo lui e l’Udinese inizia a giocare.

Arslan 6 – Una partita di sostanza per il centrocampista bianconero, che mostra i muscoli quando serve ma è lucido anche in fase di impostazione. Dal 90′ Jajalo s.v.’

Zeegelaar 5,5 – Calabria non sembra in serata di grazia e lui fa ben poco, anzi nulla per metterlo in difficoltà. Dal 54′ Udogie 6,5 – E’ bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto e porta così l’Udinese in parità.

Deulofeu 7 – E’ il calciatore con più classe tra i bianconeri e si vede. Il Milan è chiamato a triplicare la marcatura per fermarlo e non sempre ci riesce. Va vicino al gold ella vittoria nel finale

Beto 6 – Lotta con i difensori rossoneri, senza mai arrendersi. Due colpi di testa nel primo tempo, deboli. Dal 65′ Success s.v.

All. Cioffi 6 – Dopo un primo tempo in cui pensa a difendere, si gioca la carta Pereyra e riprende il match. L’aveva preparata così e ottiene il punto che voleva.

Marchetti 5 – Una direzione arbitrale non all’altezza. Gestisce male i cartellini. Nella parte finale della partita fischia spesso quando potrebbe lasciar correre. Farà discutere non poco il gol assegnato all’Udinese.

TABELLINO

MILAN-UDINESE 1-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Pablo Marí, Peréz; Molina, Walace, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. A disp.: Gasparini, Padelli; Benković, Soppy, Udogie; Ballarini, Jajalo, Pereyra, Samardžić, Success; Nestorovski, Pussetto. All.: Cioffi.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

GOL: 29′ Leao (M), 65′ Udogie

AMMONITI: 17′ Perez (U), 48′ Becao (U), 67′ Rebic (M), 73′ Molina (U), 76′ Success (U)

ESPULSI