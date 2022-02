La Juventus ha già perso Dybala | “Di corsa dall’amico Marotta”

Il futuro, ma anche il presente, di Paulo Dybala resta un’incognita: l’argentino è ancora in scadenza, occhio al ‘tradimento’

Paulo Dybala resta tra gli argomenti principali in casa Juventus in questi mesi. Da settembre, quindi dall’inizio della stagione, sono successe tante cose. Prima l’accordo per il rinnovo che era cosa fatta e aspettava solo di essere formalizzato, poi lo stand-by con i bianconeri presi da diverse questioni e costretti a rimodulare le cifre.

E allora il prolungamento è tornato in pericolo, fino a diventare complicato da chiudere. Poi dichiarazioni, botta e risposta, gol e purtroppo infortuni. Ancora adesso, formalmente, Dybala ha la facoltà di firmare con qualsiasi altro club da svincolato in vista della prossima stagione. Uno scenario che al momento non sembra così vicino, ma che comunque non può neanche ritenersi troppo lontano. Anche perché l’argentino si è fermato di nuovo nel derby col Torino, proprio quando c’era bisogno di provare ancora il tridente pesante con Vlahovic e Morata. Invece il numero 10 juventino ha dovuto saltare la sfida di Champions con il Villarreal e non ci sarà neanche domani a Empoli. Potrebbe rientrare mercoledì nell’andata della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, o al più tardi in campionato con lo Spezia.

Calciomercato Juventus, Dybala-Inter: “Si spacca sempre, di corsa dall’amico Marotta”

Ma intanto si continua a parlare della prossima destinazione di Dybala, che rischia di lasciare davvero la Juventus. Sarebbe una grande perdita tecnica ed economica ovviamente, perché è vero che l’argentino non vale più i 120 milioni di euro di qualche anno fa ma il talento non si discute. Anche se i bianconeri risparmieranno sull’ingaggio. Il pericolo più grande per i tifosi sarebbe quello di vederlo con la maglia dell’Inter insieme a Marotta, sarebbe uno smacco non semplice da digerire.

Anche se c’è chi non si strapperebbe le vesti per un eventuale firma a zero con i nerazzurri. Claudio Pea, giornalista e tifoso della Juventus, ha detto la sua ai microfoni di ‘Radio Amore Campania’: “La Juventus ha perso un certo Dybala, che ogni volta che deve tirare in porta si spacca, è un po’ fragilino a dir poco. Chiede sempre 10 milioni di ingaggio, glielo porterei di corsa al suo amico Marotta, che lo prendesse all’Inter. Non si capisce ancora quale sia il suo ruolo…” Insomma una frecciata dietro l’altra neanche troppo velata alla Joya, che da un po’ di tempo non fa sorridere più così tanto la Juventus. E alcuni lo vedono già come un giocatore ‘perso’ per i bianconeri. E Marotta si sfrega le mani.