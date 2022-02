Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato nel prepartita della sfida fra il Genoa di Blessin e i nerazzurri di Simone Inzaghi, le sue parole

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha commentato la scelta tecnica di Inzaghi di schierare Sanchez al posto di Lautaro titolare nella sfida contro il Genoa: “E’ una normale rotazione, considerando le tante partite giocate. E’ un cambio fisiologico, penso che un grande club debba avere titolari e co-titolari”.

CAMPIONATO – “Abbiamo viaggiato con dei ritmi incredibili, ora tanti giocatori hanno disputato tante partite, anche in Nazionale. I nostri stessi problemi sono stati accusati dalle squadre che stanno lottando al vertice. Le insidie possono celarsi anche in quelle partite che sembrano più abbordabili”.

CONTE, LUKAKU E HAKIMI – “Lo sport è questo, ma non si può godere delle difficoltà altrui. Tutti hanno dato un grande contributo per la vittoria del campionato, ma ora dobbiamo pensare a noi che stiamo vivendo un momento difficile. La stagione comunque è lunga e anche loro sono in corsa per i loro obiettivi”.

Inter, Marotta su Eriksen: “Sono contento”

ERIKSEN – “Sono contento per lui perché ha sofferto tanto. La Premier League gli consente di giocare e quindi può proseguire nella sua passione. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. In Italia c’è molta rigidità dal punto di vista regolamentare, quindi con noi non avrebbe potuto giocare”.