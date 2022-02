Furia Inter dopo il pari col Genoa | “Non mangia la colomba”

Non una partita brillantissima quella dell’Inter di Simone Inzaghi che si ferma ancora a Marassi contro il Genoa. Un pareggio che fa storcere il naso

Momento di flessione per l’Inter di Simone Inzaghi che ha visto incrinare le proprie certezze a partire dalla rimonta subita nel derby perso per 1-2 contro il Milan. Da quel momento solo una vittoria in Coppa Italia con la Roma, poi in successione pareggio a Napoli, e sconfitte casalinghe contro Liverpool e Sassuolo prima del pareggio di questa sera sul campo del Genoa.

Scialbo 0-0 per i nerazzurri che non approfittano del secondo mezzo passo falso di fila del Milan che nel pomeriggio ha pareggiato per 1-1 contro l’Udinese, dopo il pari rimediato la scorsa settimana a Salerno.

Genoa-Inter, anche Inzaghi nel mirino: tifosi scatenati

Sul banco degli imputati anche Simone Inzaghi, reo secondo i tifosi di non aver letto bene la partita soprattutto attraverso i cambi, ritenuti tardivi da parecchi sostenitori interisti. I fan nerazzurri su Twitter infatti si sono scatenati:

#GenoaInter ma che delusione Inter….. Certo che la sconfitta col Sassuolo #Inzaghi ha detto che dovevamo mettercela alle spalle… E da li ce la prendiamo ancora nel “lisca”! — gian alberi (@gianalbi61) February 25, 2022

Centrocampista x centrocampista, punta per punta. Scienziato. #Inzaghi — Maurizio (@maumou72) February 25, 2022

Levate i cambi a #Inzaghi — fabioschiano (@fabioschiano) February 25, 2022

Date una tisana a #Inzaghi…troppo presente e sul pezzo. — Maurizio (@maumou72) February 25, 2022

#GenoaInter lo dico? Se l’#Inter non batte neanche la squadra più scarsa della serie a allora #inzaghi ha perso il polso della situazione. — Baciccio (@Baciccio_99) February 25, 2022

Mi volevano convincere che #Inzaghi è un allenatore superbo, con una mentalità vincente. Beh. #GenoaInter — Gonzalo Interista 🇦🇷🇮🇹 (@GonzaInterista) February 25, 2022