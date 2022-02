Genoa-Inter, D’Ambrosio: “Per noi è come una sconfitta, ora pedaliamo”

Danilo D’Ambrosio ha commentato il pareggio contro il Genoa per 0-0 che lascia l’Inter dietro al Milan

Nulla di fatto. L’Inter fallisce il sorpasso al Milan in testa alla classifica e resta al secondo posto dopo lo 0-0 deludente in casa del Genoa penultimo. Diverse occasioni per i nerazzurri, che però non sono abbastanza cattivi e precisi contro una squadra comunque molto quadrata e tosta.

Tra i protagonisti anche Danilo D’Ambrosio, oggi schierato da Inzaghi al posto di Skriniar e che ha colpito anche una traversa nel secondo tempo al 63′. L’esperto difensore nerazzurro ha parlato subito dopo il fischio finale ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Era una partita difficile, lo sapevamo. Il Genoa ha cambiato modo di giocare, sono aggressivi per 90 minuti e oltre. Noi comunque abbiamo avuto le nostre occasioni ma non le abbiamo sfruttate, abbiamo dominato la partita, dovevamo fare gol ma non abbiamo sfruttato le tante occasioni“.

D’Ambrosio continua: “Cosa fa la differenza per lo scudetto? A prescindere dai risultati degli altri noi cerchiamo di vincere su ogni campo, sempre con quella mentalità. Avevamo fatto un passo falso col Sassuolo e volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Il pareggio per noi che abbiamo vinto scudetto e Supercoppa è una sconfitta. Dobbiamo restare concentrati, sappiamo che dobbiamo lavorare e pedalare a testa bassa”.