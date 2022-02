Calciomercato Juventus, c’è l’apertura | Nuova svolta Dybala

Juventus, tiene sempre banco il caso Paulo Dybala. L’argentino è ancora in scadenza di contratto con il club bianconero

In casa Juventus continua a tenere banco il ‘caso’ Dybala. L’agente, Jorge Antun, è riatteso in Italia a inizio marzo per trattare nuovamente coi bianconeri il rinnovo del contratto sempre in scadenza a giugno.

Arrivabene punta a non andare oltre i 7 milioni netti più bonus – legati a presenze, minutaggio, gol e così via – per i prossimi tre-quattro anni. La differenza è netta rispetto all’accordo di autunno di fatto annullato dall’Ad, un quinquennale da circa 10 milioni bonus inclusi, ecco perché la rottura tra le parti non viene esclusa.

Secondo diverse fonti, non a caso, il classe ’93 di Rosario ha cominciato a guardarsi intorno. Un segnale chiaro circa un suo possibile addio alla Juventus dopo sette stagioni. ’90min.com’ parla esplicitamente di apertura di Dybala al divorzio coi bianconeri, con i top club inglesi – dal Manchester City di Guardiola al Tottenham di Conte e Paratici passando per Chelsea, Arsenal e Manchester United – già in trattative col suo agente.

Dybala tra ‘ambizione’ Barcellona e priorità Juventus: sullo sfondo resta l’Inter

In caso di addio alla Juve, Dybala ambirebbe alla Spagna, nello specifico al Barcellona solo che i blaugrana non sembrano al momento interessati a lui. Sullo sfondo, poi, c’è sempre l’Inter del suo grande estimatore Marotta, anche se il numero dieci preferirebbe in ogni caso l’estero. Le grandi società della Premier sopracitate – tutte non convinte che andrà via da Torino – non avrebbero peraltro problemi ad esaudire le sue richieste economiche.

La priorità di Dybala resta comunque la permanenza alla Juve, dunque il rinnovo. Staremo a vedere come finirà questa che è ormai una vera e propria telenovela di mercato.