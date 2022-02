L’Inter è al primo vero bivio di mercato per quanto riguarda l’attacco: in estate Marotta e Inzaghi dovranno fare una scelta importante e decisiva forse per i prossimi anni

L’Inter continua a dividersi tra il campo e i progetti per il futuro. Al netto di tutta la questione rinnovi, tra Brozovic e la direzione sportiva. I nerazzurri sono attesi da un periodo complicatissimo tra campionato, Coppa Italia e Champions League dove si deciderà la loro stagione. Stasera si torna già in campo con l’impegno in casa del Genoa e il duello a distanza con i rossoneri, che hanno due punti di vantaggio e una partita in più con una buona possibilità di mettere pressione a Dzeko e compagni.

Perché stasera alle 18.45 il Milan ospita l’Udinese e l’Inter potrebbe affrontare una partita potenzialmente spinosa vista la situazione del Grifone a -5. Resterebbe ovviamente l’asterisco, ma mentalmente l’approccio sarebbe più complicato soprattutto dopo la batosta col Sassuolo. Poi martedì lo scontro diretto nella semifinale di andata di Coppa Italia, ennesimo round tutto meneghino di questa stagione che regala colpi di scena. Non solo, perché ovviamente Marotta sta costruendo l’Inter del futuro, serviranno dei colpi importanti in tutti i reparti ma con attenzione massima al bilancio. Preso Onana in porta, verosimilmente i prossimi obiettivi saranno un colpo in difesa, uno a centrocampo e un altro in attacco dove comunque bisognerà fare un po’ di posto. E fare una scelta importante, di progettualità.

Calciomercato Inter, Scamacca o Lukaku: la scelta di Marotta

Da una parte resta la suggestione legata al ritorno di Romelu Lukaku. Il belga tornerebbe di corsa, lo ha già sbandierato ai quattro venti, ma economicamente l’operazione col Chelsea è proibitiva. L’unica via – come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’ – per l’Inter sarebbe quella del prestito secco, con tanto di aiutino dai Blues sull’ingaggio da 12,5 milioni e di sforbiciata da parte dello stesso Lukaku. Al momento, però, non arrivano conferme come raccontato anche da Calciomercato.it, è utopia totale perché gli inglesi non hanno la benché minima intenzione di percorrere la via del prestito secco dopo un investimento da 115 milioni. Anche se il rapporto non buono con Tuchel e il rendimento decisamente negativo dell’ex United imporrà delle riflessioni. Le possibilità restano comunque molto poche, ma sognare non costa.

Dall’altra c’è Gianluca Scamacca, che finalmente pare sbocciato e può fare il salto di qualità per esplodere definitivamente anche in ottica Nazionale. Ha 23 anni e con lui l’Inter può davvero programmare il futuro, senza contare che pare molto più adatto al gioco di Simone Inzaghi. Può fare sia la boa in area che agire spalle alla porta per i compagni, sa tirare – di piede e di testa – ha grande tecnica e personalità. Il colpo sarebbe, almeno sulla carta, giustissimo, ma sarebbe ovviamente più costoso. Se dovesse andare via dal Sassuolo l’Inter è in pole, ci vorrebbe uno sforzo economico importante rispetto all’ipotetico prestito secco di Lukaku. Andrà fatta una scelta.