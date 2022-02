Lukaku-Inter, parla Tuchel: “Ecco qual è la scelta migliore”

Ritornano i rumours sul futuro di Romelu Lukaku e un possibile ritorno all’Inter, arriva la replica di Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea

Le voci di mercato di questi giorni, ancora una volta, hanno riavvicinato Romelu Lukaku all’Inter. Per l’attaccante belga, la nuova avventura al Chelsea si sta rivelando piuttosto avara di soddisfazioni. Soltanto 10 gol in 28 presenze totali e la sensazione di essere un corpo estraneo nella squadra di Tuchel.

La prova decisiva in questo senso può essere arrivata dal dato ormai divenuto celebre dei palloni toccati contro l’ultimo match di campionato contro il Crystal Palace. Sette palloni in tutto toccati in novanta minuti, con il primo di questi che era il calcio d’inizio. Dati davvero mortificanti per un attaccante di grande valore, protagonista assoluto nel biennio all’Inter, ma che invece a Londra non riesce a ritrovarsi. La ‘nostalgia’ nerazzurra era emersa durante le vacanze natalizie, con le dichiarazioni che tanto avevano fatto discutere. Come raccontato da Calciomercato.it, comunque, al momento Lukaku non appare intenzionato a lasciare davvero il Chelsea.

Calciomercato Inter, Tuchel allontana i rumours su Lukaku

Il tutto viene confermato anche dal tecnico dei ‘Blues’, Thomas Tuchel, che in conferenza stampa ha allontanato seccamente tutte le voci. “Non ho letto i giornali, non ero assolutamente a conoscenza della cosa. In questo momento è la cosa migliore da fare in assoluto, che altra scelta c’è? Non c’è il mercato e tutti i giocatori sono concentrati sugli obiettivi che vogliamo raggiungere insieme. Se tutti giocano ai massimi livelli, Lukaku come chiunque altro, possiamo ottenere ciò che vogliamo. Non c’è bisogno di distrarsi e farsi trasportare da certi titoli, lasciamo perdere le cose su cui non possiamo avere influenza”.