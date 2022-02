Inter, il bomber della Champions per l’attacco: duello col Dortmund

L’Inter è già al lavoro per il prossimo calciomercato estivo e il mirino nerazzurro potrebbe finire in Olanda: duello col Dortmund per il bomber

Il momento più difficile della stagione per l’Inter è arrivato, con i nerazzurri che nelle ultime tre partite disputate in Serie A non sono mai riusciti a vincere, così come nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool.

Mentre Simone Inzaghi lavora con la propria rosa per tornare alla vittoria questa sera contro il Genoa, in una partita comunque complicata, la società lavora già per la sessione estiva di calciomercato. In vista di possibili nuovi sacrifici, anche in attacco, l’Inter potrebbe aver messo il mirino su un bomber che in Champions League continua a sorprendere tutti a suon di gol. Ma su di lui ci sarebbe anche il Borussia Dortmund.

Inter, mirino su Haller: il bomber dell’Ajax piace anche al Borussia Dortmund

Il tempo scorre inesorabilmente e si avvicina anche una nuova sessione di calciomercato. In estate l’Inter, dopo aver lavorato a rinnovi importanti e aver aggiunto un tassello importante sulla fascia come Gosens a gennaio, potrebbe lavorare per migliorare l’attacco.

Così, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, i nerazzurri potrebbero aver messo nel mirino Sebastian Haller. L’attaccante dell’Ajax sta stupendo il panorama europeo a suon di gol: ben 11 in Champions League e 16 in campionato, che proiettano ad attuale capocannoniere di entrambe le competizioni. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, che è in cerca dell’erede di Haaland, vista la sua probabile partenza. Dunque duello con la corazzata tedesca per l’Inter in estate, che potrebbe puntare ad accaparrarsi uno dei bomber che in questa stagione sta lasciando tutti a bocca aperta con i suoi gol.