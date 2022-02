Alvaro Odriozola è in prestito alla Fiorentina e a fine stagione secondo gli accordi ritornerà al Real Madrid

Una delle rivelazioni e dei segreti della Fiorentina di Vincenzo Italiano, è senz’altro Alvaro Odriozola. Il terzino spagnolo, dopo stagioni poco esaltanti, ha trovato in Firenze la piazza ideale in cui esprimere senza grosse pressioni le qualità che aveva fatto vedere soprattutto a livello giovanile.

Un prestito fino ad oggi estremamente positivo, dai risultati forse anche inattesi secondo lo stesso Odriozola che così lo ha definito ai microfoni di ‘OkDiario’: “Sto vivendo un’esperienza favolosa. Credo che ogni calciatore dovrebbe giocare almeno una volte in Italia. E’ un master avanzato, soprattutto di tattica. Qui mi sento importante, giocare in una squadra come la Fiorentina mi riempie di felicità. Quando giocavo nel Real Madrid non mi sentivo un titolare indiscutibile”.

Un club guidato da un tecnico sorprendente come Italiano e che lo spagnolo ha imparato ad apprezzare: “Ho la fortuna di avere un grandissimo allenatore che si chiama Vincenzo Italiano, qui si fa più attenzione alla fase difensiva. Ha dei concetti di calcio che sono meravigliosi. Idee di calcio moderno, per il tipo di calcio che mi piace e che mi sta insegnando molto, soprattutto difensivamente”.

In una stagione in cui la Fiorentina sta andando oltre ogni aspettativa, adesso nessun obiettivo sembra irraggiungibile: “C’è un proprietario che ha un sogno, portare la Fiorentina più in alto possibile. Adesso l’obiettivo che ci siamo posti è portare la Fiorentina in Europa. La Serie A è un campionato complicato, c’è tanto livello, la lotta per l’Europa è serrata. Sarebbe ottimo classificarsi in Europa per il club e la città. D’altra parte, la semifinale contro la Juventus è importante per la rivalità storica. Se riuscissimo a fare qualcosa di bello in Coppa o arrivare in Europa, sarebbe gratificante”.

Fiorentina, Odriozola rivela: “Qui su consiglio di Ancelotti, non si sbagliava”

A pianificare il prestito di Odriozola, come raccontato dal ragazzo, sarebbe stato la scorsa estate Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid: “Mi è stato vicino, è un piacere perché una persona con la quale si può parlare. E’ molto onesto. Conosceva il direttore della Fiorentina, Daniele Pradè. Mi ha parlato bene di lui, del club e mi ha spiegato che aveva un progetto tecnico ambizioso con la nuova proprietà. Mi ha parlato dell’allenatore che veniva da categorie inferiori, che stava facendo bene e che avrei potuto adattarmi sl suo stile di gioco. Non sbagliava, ho trovato un grande club, un grande allenatore e grandi tifosi”.

Un percorso in cui ha conosciuto un grande attaccante come Vlahovic: “E’ un fenomeno, un fuoriserie. Credo che diventerà un crack”. Ma il serbo rappresenta il passato, perché il futuro di Odriozola è tutto da scrivere: “Il mio contratto dice che a fine stagione tornerò a Madrid. Ma sono concentrato nella Fiorentina, non si sa mai cosa succederà. In ogni caso, non c’è dubbio che il sogno di ogni calciatore è quello di vincere con il Real Madrid, è ovvio. Posso solo dire che mi sto divertendo parecchio, che adesso il viola è il mio colore e cercherò di portare la Fiorentina in Europa e lottare contro la Juventus in Coppa.