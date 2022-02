Domani sera l’Inter impegnata sul campo del Genoa nella sfida del ‘Ferraris’: le dichiarazioni alla vigilia in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’Inter vuole ripartire dopo le due sconfitte tra Champions League e campionato contro Liverpool e Sassuolo.

I campioni d’Italia sono attesi domani sera nell’anticipo della 27° giornata di Serie A dal Genoa: Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del ‘Ferraris’.

GENOA – “Sarà una partita dove troviamo un avversario in salute, hanno fatto quattro pareggi giocando un ottimo calcio. Sono una squadra organizzata che lotta per la salvezza. Sarà una gara molto delicata”.

CRISI LAUTARO E ATTACCO – “Lautaro? Non esiste un problema attaccanti, siamo ancora il miglior attacco del campionato. Anche domenica col Sassuolo, nonostante non sia stata una delle nostre migliori prestazioni, abbiamo creato molto. Sono convinto che torneremo presto a segnare”.

OBIETTIVI – “Ad inizio stagione mi è stato chiesto di restare in zona Champions e vincere un trofeo e l’abbiamo fatto con la Supercoppa. Adesso ci vuole equilibrio: squadra e tifosi sono stati per il momento straordinari. Ho sentito parlare tanto, come abbiamo sempre fatto abbiamo analizzato dove dobbiamo fare meglio per migliorare rispetto alle ultime partite”.

BROZOVIC E RINNOVI – “Sì, il rinnovo di Marcelo è come un grande colpo di mercato. Sappiamo la sua importanza, come lo sono stati in precedenza i rinnovi di Barella, Lautaro e Bastoni in precedenza. Mi auguro che i prossimi siano quelli di Perisic e Handanovic. Abbiamo dei dirigenti molto bravi e che stanno lavorando nel migliore dei modi per questa società”.

Inter, Inzaghi sulla corsa scudetto: “Può rientrare anche la Juve”

CORSA SCUDETTO – “Chi più temibile tra Napoli e Milan? Tutto è aperto per il campionato, anche Juventus e Atalanta possono rientrare con un filotto di vittorie. Sarà un periodo molto impegnativo, a livello fisico e mentale. Dobbiamo recuperare tutti i giocatori: il mio auspicio è avere tutti a disposizione per avere la possibilità di scegliere, visto che ci attendono tanti impegni importanti”.

GOSENS E CORREA – “E’ rientrato in gruppo ma non gioca da cinque mesi, quindi ci vuole un minimo di cautela. Faremo allenamento oggi pomeriggio e poi prenderemo una decisione. Siamo fiduciosi, per noi Gosens è molto importante e ci crediamo molto. Anche Correa presto tornerà disponibile, forse per il derby: è una grande risorsa per noi”.

RUOLO PERISIC E CAICEDO – “Perisic punta? Sta facendo una grandissima stagione per qualità e quantità come quinto di centrocampo. Ho tutti gli attaccanti a disposizione in attesa di Correa: Perisic può rimanere nel suo ruolo. Caicedo? Un problema fisico ha rallentato il suo inserimento ma adesso sta bene. Con il Sassuolo l’andamento della partita non mi ha permesso di metterlo in campo. E’ un’altra alternativa che fortunatamente avremo a disposizione per le prossime gare”.