DIRETTA Europa League, Olympiacos-Atalanta 0-3: Malinovskyi cala il tris LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Karaiskakis’ tra l’Olympiacos di Martins e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta fa visita all’Olympiacos ad Atene nella gara di ritorno valida per i sedicesimi di finale di Europa League che mette in palio un posto negli ottavi.

Grazie alla vittoria dell’andata 2-1 di una settimana fa a Bergamo, i nerazzurri di Gasperini hanno due risultati utili su tre per andare avanti in questa competizione. Ai greci di Martins, invece, serve un successo con due o più gol di scarto per passare il turno, mentre con una vittoria di misura si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Karaiskakis’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Olympiacos-Atalanta

OLYMPIACOS (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cisse; Lala, M’Vila, A. Camara, M. Camara, Reabciuk; Soares, Onyekuru. All. Martins

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Pasalic. All. Gasperini