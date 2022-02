Momento negativo in Inghilterra per Conte e Lukaku: le parole del giornalista Furio Focolari sugli ex Inter, adesso al Tottenham e al Chelsea

Antonio Conte e Romelu Lukaku mettono pepe alla Premier League e al campionato inglese dopo le ultime uscite di Tottenham e Chelsea.

Fa discutere lo sfogo dell’ex allenatore dell’Inter dopo il tonfo in casa del Burnley, con gli ‘Spurs’ fuori al momento addirittura dalla zona Europa. Conte ha messo in discussione anche il proprio futuro a Londra e nelle prossime ore ci sarà un vertice con il presidente Levy e la dirigenza del Tottenham.

Anche Lukaku vive un periodo poco felice al Chelsea, con il bomber belga che non riesce ad esprimersi al meglio nello scacchiere di Tuchel dopo le due stagioni al top con la maglia dell’Inter. ‘Big Rom’ ha nostalgia dell’Italia e dei nerazzurri, ma un suo ritorno a Milano è al momento da escludere.

Inter, Conte e Lukaku in crisi: l’analisi di Focolari

Furio Focolari, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha espresso il suo parere sulla situazione di Conte e Lukaku in Inghilterra, ad iniziare dall’ex Ct della Nazionale: “Pone dei limiti a se stesso. Non avrà neanche una grande squadra, ma in ogni caso tra quelli che ha lui e quella dell’ultima in classifica c’è una differenza abissale”.

Il giornalista si sofferma successivamente su Lukaku, pungendo Tuchel: “Se un allenatore mette fuori Lukaku ha dei problemi anche lui. È compito dell’allenatore costruirgli la squadra attorno. Se non lo fai giocare il problema è tuo”.