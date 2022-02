La Juventus fa i conti anche con i tanti infortuni. Mediana ridotta all’osso e per l’estate si potrebbe forzare la mano per un colpo a zero

La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. L’avranno pensato negli ultimi tempi i tifosi della Juventus, che a onor del vero non sono del tutto soddisfatti di quanto la squadra di Massimiliano Allegri stia facendo vedere in campo sull’asse campionato-Champions League. Gli ultimi pareggi infatti non hanno fatto piacere all’ambiente a tinte bianconere che ha dovuto anche fare i conti proprio con la sfortuna, che nel concreto si traduce in infortuni, anche più o meno gravi, a diversi calciatori.

Chiellini è sempre alle prese con problemi muscolari, Rugani ne avrà per almeno 10 giorni, Alex Sandro è uscito acciaccato dalla trasferta di Villarreal, Chiesa è un lungodegente, Dybala e Bernardeschi sono ancora out e soprattutto nelle scorse ore sono arrivati anche due infortuni pesanti: quelli di Weston McKennie e Kaio Jorge. Sfortunatissimo il giovane brasiliano, finito ko con l’Under 23, mentre il jolly made in USA ne avrà per 8 settimane, privando Allegri del miglior centrocampista incursore a disposizione, l’unico ad avere un discreto feeling anche col gol e l’area di rigore avversaria.

Calciomercato Juventus, emergenza mediana: corsa aperta per Kessie

Il numero dei centrocampisti juventini nell’arsenale dell’allenatore toscano si riduce a quattro interpreti per tre eventuali posti con Zakaria, Arthur, Locatelli e Rabiot. Caratteristiche differenti e nessuno con le qualità realizzative da scheggia impazzita dell’americano McKennie. Va inoltre considerato che il francese ex PSG non vive un momento di forma straordinario, e più in generale non è di certo apprezzatissimo anche dai tifosi. Locatelli appare il punto fermo mentre Zakaria dopo il grande exploit con gol all’esordio in Serie A sta vivendo una normale fase di ambientamento, alternando gare da titolare ad altre da sostituto di lusso. Lo svizzero possiede forza fisica, rapidità e capacità di giocare entrambe le fasi, ma di fatto si tratta quasi di un unicum con quelle caratteristiche nel ventaglio di scelte in mediana della Juventus. Per queste ragioni, considerando anche i tanti infortuni, l’emergenza che si è manifestata in questo momento induce la dirigenza bianconera a pensare con decisione anche al futuro, provando a forzare i tempi per un colpo in mediana.

Gli occhi della Juventus in questo senso si posano in Serie A, su una possibile occasione di lusso a parametro zero che però attira anche l’attenzione di altri top club esteri. Ecco che ci risiamo il Milan fa i conti con un altro possibile addio gratis dopo Calhanoglu e Donnarumma ‘archiviati’ la scorsa estate. L’osservato speciale di casa Juve è infatti Franck Kessie, fascicolo aperto per Paolo Maldini senza ancora una soluzione definitiva. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto a fine stagione e le trattative per il rinnovo non accennano a sbloccarsi. L’ipotesi dunque, al momento, più concreta è quella di una separazione al termine dell’attuale annata, con la stessa Juventus che si inserisce nella corsa ad una ghiotta occasione a zero. Low cost poi per modo di dire, viste le alte richieste dell’entourage dell’ivoriano nei confronti del Milan, alimentate evidentemente anche dal fatto che sull’ex Atalanta ci sono tutte le big europee, pronte ad offrire un ingaggio molto importante. Dal Barcellona al Paris Saint-Germain, passando per la Premier League con Conte. Kessie ha tanti estimatori, e la Juventus prova a forzare in mediana: non è escluso quindi un cambio di maglia restando in Serie A.