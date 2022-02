Kessie-Milan, ormai è caduta libera | Doppio colpo in canna

Il futuro di Franck Kessie al Milan pare ormai deciso, ma mancano ancora diverse settimane al termine della stagione. Occhio al doppio colpo

Il Milan si concentra per terminare al meglio la stagione e in piena corsa per lo scudetto, ma il futuro di Franck Kessie continua a tenere banco in casa rossonera.

Il mediano ivoriano è in scadenza di contratto a giugno 2022 e, ormai con ogni probabilità, non rinnoverà il contratto, dopo aver rifiutato la proposta della dirigenza. La richiesta altissima del centrocampista non ha trovato il benestare dell’attuale capolista della Serie A, ma c’è una stagione da finire e non sarà facile convivere. Inevitabilmente la situazione sul calciomercato sta incidendo anche sulle prestazioni dell’ivoriano. Venerdì contro l’Udinese tornerà titolare per via dell’assenza di Ismael Bennacer e comunque è ormai sceso nelle gerarchie. Inoltre, il rapporto con i tifosi pare degenerato, tanto che nuovi fischi e contestazioni non sarebbero una sorpresa. Intanto, come riporta ‘TuttoSport’, il Milan si è già tutelato per sostituirlo: possibile il ritorno di Tommaso Pobega, ma occhio soprattutto a Yacine Adli, lasciato per una stagione in Francia, e Renato Sanches.

Calciomercato Milan, affondo del Barcellona per Kessie e non solo

Se, quindi, Kessie è sempre più lontano dal Milan, dall’altra parte ci sono tutti quei club che potrebbero accontentarlo o comunque centrare l’acquisto a parametro zero. Il ‘Mundo Deportivo’, in apertura, sottolinea l’interesse del Barcellona: per caratteristiche è l’uomo che potrebbe completare il centrocampo di Xavi. D’altro canto è chiaro che non ci saranno offerte mostruose o aste e che non verranno pagate commissioni eccessive. Il giocatore e il suo agente sanno già dell’interesse blaugrana e ora tocca a loro accettare l’offerta dei culé o una qualsiasi delle altre che hanno. Una situazione che si sbloccherà, per forza di cose, nelle prossime settimane: ora il Milan e una convivenza sempre più complicata.

E non solo Kessie per il Barcellona. In casa blaugrana, il nome di Cesar Azpilicueta resta vivo, nonostante la clausola unilaterale con cui il Chelsea può trattenerlo. Sia il Barcellona che il ragazzo spingeranno per il trasferimento. Un doppio colpo che in Catalogna sarebbe graditissimo, vedremo se si concretizzerà.