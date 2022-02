Zaniolo, Milinkovic-Savic e non solo | Juventus a caccia del grande colpo

La Juventus ha nel colpo a centrocampo la priorità per il mercato estivo: Zaniolo, Milinkovic-Savic, Pogba e Renato Sanches tra i nomi

Il grande mercato di gennaio ha svoltato l’attacco dei bianconeri, che nei prossimi anni potranno contare sui gol e sulla presenza di Dusan Vlahovic: in estate l’obiettivo è a centrocampo.

Anche con Massimiliano Allegri, come con Maurizio Sarri e con Andrea Pirlo, i maggiori problemi sembrano arrivare dal centrocampo. Un reparto che fa fatica a salire di livello e a tornare sui fasti di un tempo. Nel mercato invernale ha salutato Rodrigo Bentancur, andato a raggiungere Antonio Conte al Tottenham, e ha accolto Denis Zakaria. Lo svizzero è un primo tassello aggiunto ad un reparto che, probabilmente, riceverà un grande colpo in estate: diversi sono i nomi seguiti dalla Juventus, ma la strada è in salita.

Calciomercato Juventus, Zaniolo e Milinkovic-Savic tra gli obiettivi | Pogba scalpita

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe messo nel centrocampo il focus per un grande colpo estivo: al primo posto, in questo senso, ci sarebbe Nicolò Zaniolo. Il gioiello della Nazionale piace da tempo ai bianconeri, come raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, mentre il rinnovo con la Roma è congelato per il momento. Per caratteristiche sarebbe considerato l’uomo giusto per completare l’undici di Massimiliano Allegri, ma ha una valutazione di 40 milioni di euro: i contatti con l’entourage del giocatore, però, proseguono e preparano il terreno per un assalto estivo.

Nella Capitale, poi, la Juventus guarda anche a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, connazionale di Vlahovic, piace moltissimo ma trattare con Lotito è sempre qualcosa di estremamente difficile. Attenzione, inoltre, al cavallo di ritorno: Paul Pogba non è felice al Manchester United e, a più riprese, ha mandato messaggi alla Juventus facendo intendere quanto sarebbe affascinato dall’idea di tornare a Torino. Gli ostacoli, per il centrocampista francese, sono legati all’ingaggio e potrebbero essere difficili da superare.

L’ultimo nome sulla lista di Federico Cherubini è quello di Renato Sanches. Il portoghese sta brillando con il Lille ed ha catturato l’attenzione di molte big europee, compreso il Milan. Proprio il ‘Diavolo’ sembra essere la squadra più avanti per il talento cresciuto nelle giovanili del Benfica, anche per gli ottimi rapporti presenti con la società transalpina. In ogni caso, i nomi seguiti dalla Juventus sono di primo piano e in estate si proverà ad arrivare ad un grande centrocampista.