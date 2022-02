Calciomercato, lascia la Juventus e va all’Inter: scambio più soldi

Calciomercato Juventus, un bianconero in bilico in vista della prossima estate: può finire all’Inter. Tutti i dettagli

La Juve è uscita ulteriormente incerottata dalla trasferta di Champions League contro il Villarreal. Allegri, infatti, ha perso per infortunio anche McKennie e Alex Sandro.

Il centrocampista americano si è procuratore la frattura del secondo e terzo metatarso del piede e ne avrà per almeno due mesi. Dieci giorni di stop anche per Alex Sandro. Due assenze pesanti che si andranno ad aggiungere a quelle di Chiellini, Bernardeschi, Kaio Jorge e Paulo Dybala. Ieri ha subito un grave infortunio anche l’attaccante brasiliano con l’Under 23: la sua stagione è già finita. Con l’argentino ancora assente, Allegri avrà a disposizione solo tre attaccanti, Vlahovic, Morata e Kean. Uno dei giocatori che ha maggiormente giovato dell’arrivo del serbo è proprio l’attaccante spagnolo. La Juve può ora fare affidamento su un Morata ritrovato nelle prestazioni e nelle motivazioni, dopo l’addio ad un passo nel calciomercato invernale. “Ora non è importante parlare ancora del Barcellona. Ho sempre sentito la fiducia del mister, mi ha dato sempre tanto. Conosce i miei limiti e i miei pregi. Mi ha sempre detto che dovevo rimanere, si fida di me. Mi ha detto che l’arrivo di Vlahovic mi avrebbe aiutato. Io rimarrei sempre qui, ma non dipende da me”, ha dichiarato in conferenza lo spagnolo. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Juventus, Morata può finire all’Inter | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, la Juventus punta a riscattare Morata a titolo definitivo solo con uno sconto da parte dell’Atletico Madrid rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti. In caso di mancato accordo tra i due club e di rientro in Spagna da parte dell’ex Real, i ‘Colchoneros’ cercheranno subito una nuova sistemazione al giocatore che non rientra più nei piani di Simeone. Stando al portale, Morata potrebbe essere proposto anche all’Inter per arrivare a Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è nell’agenda della società spagnola che potrebbe giocare la carta Morata.