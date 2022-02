Via dopo appena un anno, l’occasione accomuna Allegri e Mourinho

L’acquisto sta rendendo sotto le attese ed ora potrebbe essere ceduto dopo appena un anno: Juventus, Milan e Roma alla finestra

Appena un anno e c’è già aria di addio. Juventus, Milan e Roma guardano con attenzione quel che accade in Germania dove potrebbe crearsi l’occasione giusta per un colpo nel calciomercato estivo.

Del resto tutte e tre le società italiane sono a caccia di opportunità per rinforzare le rispettive rose: tra i reparti che dovranno essere rinforzati c’è sicuramente il centrocampo. La Juventus cerca ulteriore qualità, la Roma anche e il Milan si prepara a dire addio a Kessie e cerca volti nuovi da mettere a disposizione di Pioli.

Il profilo giusto potrebbe arrivare dal Bayern Monaco e si tratta di Marcel Sabitzer: il 27enne centrocampista austriaco è arrivato la scorsa estate alla corte di Nagelsmann, che lo ha rivoluto alle proprie dipendenze dopo l’esperienza insieme al Lipsia. Le cose però non sono andate bene considerando che l’austriaco ha messo insieme poco più di seicento minuti senza mai convincere realmente.

Calciomercato Juventus, Sabitzer via dal Bayern: duello con Roma e Milan

Per Sabitzer il primo anno al Bayern Monaco sta scorrendo sotto le attese. Le apparizioni complessive sono 23 ma poche quelle da titolare e ancora meno quelle in cui il centrocampista ha convinto.

Ecco perché, riferisce ‘Kicker’, in estate potrebbe essere l’addio dell’austriaco. Dopo appena un anno dal suo arrivo, il calciatore potrebbe già fare le valigie e salutare il Bayern Monaco nonostante un contratto fino al 2025.

Sulle sue tracce ci sono Juventus, Milan e Roma che lo hanno seguito anche in passato e che potrebbero tornare alla carica la prossima estate. Arrivato in Baviera per 15 milioni di euro, per Sabitzer potrebbe essere già giunto il momento di un nuovo trasferimento. Le italiane alla finestra.