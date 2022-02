Situazione complessa quella di Romelu Lukaku all’Inter tra voci e smentite sul suo futuro. Intanto i tifosi hanno pareri forti su un suo eventuale ritorno

Si inseguono senza sosta voci su un eventuale ritorno di Romelu Lukaku, anche se non mancano le smentite a riguardo, con il ragazzo totalmente concentrato sul prossimo futuro con la maglia del Chelsea, club che ha sposato per la seconda volta la scorsa estate. Il bomber è focalizzato anima e corpo sulla stagione dei ‘Blues’ e sulle prossime importantissime partite.

Difficile per diverse questioni un ritorno all’Inter a partire dalla cifra spesa dal Chelsea in estate, passando per il tetto ingaggi dei nerazzurri fino ad una formula di rientro che non potrebbe essere un prestito. Al netto di tutto le voci circolano ma i tifosi non sarebbero de tutto contenti di rivedere il numero 9 belga con indosso la maglia nerazzurra.

Lukaku e il ritorno all’Inter: il parere dei tifosi

Il ritorno di Lukaku all’Inter scalderebbe il cuore di alcuni tifosi, secondo cui ‘servirebbe come il pane’ al club meneghino, mentre per altri non sarebbe gradito il cavallo di ritorno, ritenuta comunque in larga parte un’operazione troppo complessa economicamente e da fare solo a determinate condizioni. Su Twitter il belga è entrato in trend e i pareri si sprecano:

Ci sta che #Lukaku voglia tornare in Italia: campionato meno competitivo, titolarità indiscussa, tanti goal. Fosse per me lo riprenderei ieri. #Inter — Luca Bonazza (@lucab1_) February 24, 2022

#Lukaku? No, grazie.

Non mi piacciono i centravanti tifosi del #Chelsea.

Che baciano i miei colori salvo scappare per denaro.

Spiace, a questo giro, per me, è no.

Vincere NON è l’unica cosa che conta.@Inter #Inter #FCIM #ForzaInter #IMInter — Gabriele Borzillo (@GBorzillo) February 24, 2022

#Lukaku:

ad oggi, hai fatto un grande affare vendendolo a quelle cifre. Riprenderlo che senso avrebbe se non a cifre veramente irrisorie??? Già a 50 mln vanifichi l’affare fatto. E ovviamente il Chelsea non te lo da, oggi, a 30 mln.. — Football And Dreams (@FootballAndDre1) February 24, 2022

Che tenerezza che mi fa #Lukaku. Non cadiamo nel tranello di pensare che abbiamo bisogno di lui. Se vuole farsi una scopata gliela concediamo volentieri, ma non ci sarà mai più amore — Obafemimarti (@obafemimarti) February 24, 2022

per come stiamo messi Lukaku servirebbe come il pane, almeno lui in 4 partite due gol li ha fatti. Farebbe rifiatare Dzeko e si ricostruirebbe la LuLa. Però poi mi ricordo come se n’è andato… #Lukaku — s | 𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑜𝑓 𝐸𝑙𝑖𝑠𝑎 🏆 (@leighxcassidy) February 24, 2022

Ma il Chelsea non era la squadra per cui tifava da bambino? Il sogno è già finito? #Lukaku #Inter #amala — Francesco (@franci_2017) February 24, 2022

Ma non era una questione di cuor€? #Lukaku — Sciave (@j_cesetti) February 24, 2022