Lukaku con Lautaro, sacrificio clamoroso e doppio scippo all’Inter

Lukaku e Lautaro Martinez potrebbero tornare a giocare insieme dalla prossima estate: super sacrificio e doppio scippo all’Inter

Le parole di Antonio Conte sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Il tecnico salentino, dopo l’ennesima sconfitta rimediata sulla panchina del Tottenham, ha espresso apertamente tutta la sua frustrazione per la situazione che sta vivendo.

Non è certamente un allenatore abituato a subire tutti questi ko. Ha richiesto pubblicamente, infatti, un confronto diretto con la proprietà, alimentando i dubbi sulla sua permanenza a Londra. Per far andare avanti il rapporto, l’ex Juventus vorrà certamente garanzie importanti in vista del calciomercato estivo. In particolare chiederà maggiore peso in ambito di investimenti, con acquisti di elevato spessore. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, nella sua lista ci sarebbero in cima – guarda caso – i nomi di Lukaku del Chelsea e Lautaro Martinez dell’Inter. Entrambe sue ex compagini, il mister salentino vorrebbe riformare la coppia d’attacco che tanto ha fatto bene con lui in nerazzurro e potrebbe perfino mettere in atto un sacrificio clamoroso.

Calciomercato Inter, Conte vuole Lautaro con Lukaku: sacrificio clamoroso

Sempre secondo il portale spagnolo, Conte sarebbe disposto a privarsi niente di meno che di Harry Kane per arrivare ai suoi due pupilli. Il centravanti inglese è stato già molto vicino all’addio negli scorsi mesi, salvo poi tornare sui suoi passi. Ma il desiderio di intraprendere una nuova avventura, a maggior ragione tenendo conto di come stanno andando le cose, pare non l’abbia abbandonato. Su di lui ci sarebbe ancora forte il Manchester United, che potrebbe salutare Cristiano Ronaldo.

Superfluo specificare che la cessione del bomber degli ‘Spurs’ frutterebbe un guadagno più che notevole, sui 90-100 milioni di euro. Soldi che poi verrebbero reinvestiti per il cartellino del ‘Toro’ Lautaro, per il quale l’Inter potrebbe anche ‘accontentarsi’ di una cifra intorno ai 60 milioni. L’argentino non sta rendendo al meglio e ad oggi appare tra i più sacrificabili in rosa, anche se l’agente per ora glissa. Lukaku, invece, potrebbe arrivare in prestito (visto che il Chelsea lo ha pagato ben 113 milioni ad agosto) e se così fosse salterebbe l’ipotetico ritorno alla ‘Beneamata’, di cui lo stesso centravanti belga aveva fatto menzione. L’Inter dunque attende con ansia l’esito del confronto diretto tra Conte, Levy e la dirigenza capitanata da Paratici, che sarà ovviamente decisivo.