Il collega Fabrizio Biasin, esperto di Inter, ha parlato alla CMIT TV: commento su Lukaku e Conte, poi annuncio sul futuro colpo in attacco

C’è stato grande stupore per la netta sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo. A San Siro i neroverdi l’hanno fatta da padroni nei primi 25 minuti di gara e il risultato finale è stato di 0-2 a favore degli ospiti emiliani. A punire i nerazzurri ci hanno pensato proprio Raspadori e Scamacca, entrambi accostati – specialmente il centravanti romano – alla ‘Beneamata’.

Il noto giornalista e collega Fabrizio Biasin, esperto del mondo Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla nostra CMIT TV. Alla domanda se ora servirebbe di più Conte o Lukaku in questo momento di difficoltà ha risposto così: “Secondo me non serve nessuno dei due. Sono ex tesserati che hanno scelto di abbandonare la nave facendo le loro valutazioni. Ora mi tengo il mio allenatore e i miei giocatori. Inzaghi è meno bravo di Conte per vari motivi, ma per me continua a portare avanti una stagione di alto livello. Non va rimpianto neanche Lukaku, che sta facendo grande fatica e ha detto che si è pentito di essere andato via. Dzeko, Sanchez e Lautaro se non vedono ora la porta la rivedranno più avanti, così come Lukaku”.

Inter, Biasin: “Magari Lukaku torna l’anno prossimo. Scamacca? Si sta pensando anche ad altro”

Biasin, poi, ha continuato sul centravanti belga lanciando anche una provocazione: “Era una calamita l’anno scorso, tutti i palloni passano dai suoi piedi. È clamoroso pensare a quanti palloni tocchi nel Chelsea. Magari l’anno prossimo torna in prestito, chi lo sa“.

Infine annuncio sul colpo in attacco: “Io penso sia corretto parlare di una possibilità Scamacca davanti, su di lui una fiches è stata messa. Ma Marotta e Ausilio sono due vecchie volpi, sanno che serve anche un attaccante più pronto per giocare a grandi livelli. Quindi stanno pensando anche ad altro“. Come vi abbiamo rivelato in esclusiva su Calciomercato.it, la dirigenza lombarda ha in mente la realizzazione di un grande colpo per il reparto offensivo e sta pensando a Gabriel Jesus del Manchester City. Pista da tenere d’occhio in vista dell’estate.