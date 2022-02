L’agente Diego Tavano ha parlato di Edoardo Bove, uno dei tanti talenti lanciati in questa stagione dalla Roma

E’ diventato improvvisamente il calciatore del momento in casa Roma dopo la splendida rete del pareggio segnata contro il Verona il giovane Edoardo Bove. Il centrocampista, lanciato quest’anno da Mourinho, ha effettivamente ampi margini di crescita.

Bove ©LaPresse

Questo pomeriggio in diretta sulla CMIT TV, ne ha parlato il suo agente Diego Tavano, svelando alcuni particolari tecnici del ragazzo: “E’ un calciatore che ha avuto tantissime richieste, questo è quello che la Roma mi ha fatto percepire. E’ chiaro che quando un giovane è forte e nel giro della Nazionale, ma anche piuttosto continuo, abbia tutti questi interessi. Lui è rimasto sempre molto umile, ha avuto una chance in estate e se l’è giocata, dimostrando il talento che era. Poi ha avuto un anno un bel po’ sfortunato con varie vicissitudini e quindi si era un po’ perso nei radar. Poi è rientrato prepotentemente lavorando molto in tutto e per tutto. Questa estate ha fatto il ritiro con un tutore sul braccio, cosa molto difficile perché giocare con una frattura non completamente guarita ti limita. Nonostante questo si è messo a disposizione e il resto è storia dei nostri giorni, ogni volta che è stato chiamato in causa ha fatto bene. E’ lì, sta crescendo molto questo grazie al mister e alla fiducia che sente intorno a lui”.

Ma non è tutto, perché il noto procuratore ha sottolineato anche la grande umiltà di giovane talento con la testa sulle spalle: “L’ha percepito subito, con Mourinho se dimostri e se vali vai avanti. Ha la testa sulle spalle e l’ha dimostrato anche dopo il gol, sfido chiunque a non andare sotto la Curva Sud in quel momento. Lui è andato d’istinto, me l’ha detto dopo la partita, lui stava pensando a vincere la partita, era il gol di un pareggio qualunque. Edoardo è un ragazzo che studia, va all’università, ha i suoi esami e ci tiene a passarli. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra, è un gol e sicuramente ha dimostrato che ci può stare, poi è chiaro che le pressioni ci sono qui a Roma fanno sì che magari la presenza durante il campionato non sia così assidua. Nel Psv o nel Borussia Dortmund magari aveva già 30 presenze. Quando capiremo noi a mettere meno presenze, allora cambieremo qualcosa”.

Roma, Tavano su Bove: “Con Mourinho ha completato la crescita”.

Proprio con José Mourinho in panchina, Bove ha dovuto imparare a ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: “Lui quest’anno ha completato la sua crescita. Aveva come caratteristica di giocare come mezzala, avendo come doti il tiro e l’inserimento. Poi quando arrivi a certi livelli è normale che ti completi ed inizi a studiare tatticamente anche cose diverse, ha questa forza sulle gambe che gli permette di fare 13,5 km nei 90 minuti di partita sempre con la stessa intensità. Lo volevano in tanti in questa estate, la famosa squadra a fare le ossa, ma a volte le ossa te le rompi. Perché comunque un processo di crescita che hai in una squadra del genere, con un allenatore del genere”.

Sulle polemiche che riguardano gli allenamenti della Roma, Tavano ha spiegato: “Lo dico per esperienza, stiamo parlando di un progetto davvero importante. Io sono tifoso della Roma e ho avuto la tessera della Sud a 12 anni. Purtroppo noi non riusciamo ad attendere ed è normale, ma quello che mi sento di dire per esperienza è che questa proprietà fa veramente sul serio. Il progetto è reale, è vero che si sta vedendo qualche bel giovane, ma sono convinto che si investirà anche come si è già investito”.

Per ultimo, un passaggio su un altro talento della sua scuderia e di proprietà della Roma: “Morichelli nuovo Chiellini? Molto interessante, destro, sinistro, cattivo. Ho avuto tanti attestati di stima anche da addetti ai lavori molto importanti. E’ il fulcro della Primavera e di Alberto De Rossi ci fidiamo. Vediamo, tempo al tempo e andiamo avanti”.