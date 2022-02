CM.IT | Milan, l’attaccante torna in gruppo: il punto da Milanello

Le ultime news legate al Milan in vista del match di campionato contro l’Udinese. Il punto su Zlatan Ibrahimovic e non solo

Penultimo allenamento per il Milan di Stefano Pioli in vista della sfida di venerdì sera contro l’Udinese. Sandro Tonali e compagni sono tornati a lavorare a Milanello in mattinata.

La squadra, che sta preparando la partita contro i friulani, dovrà fare a meno di Ismael Bennacer, fermato dal Giudice Sportivo per un turno. Tornerà così per la partita contro il Napoli: sotto diffida e dunque a rischio ci sono adesso Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Brahim Diaz.

Ma prima c’è da pensare all’Udinese e poi al derby di Coppa Italia. Per gli azzurri c’è davvero tempo. Sembra, però, essere diventato il Napoli l’obiettivo di Zlatan Ibrahimovic.

Come raccolto dalla redazione, l’attaccante svedese ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato, lontano dai compagni. Praticamente impossibile vederlo tra i convocati per la partita di venerdì. Ha qualche possibilità per il derby ma chiaramente dovrà allenarsi con il resto della squadra nel weekend. Chi, invece, è tornato a farlo è Marko Lazetic, dopo aver svolto una serie di allenamenti differenziati per ritrovare la migliore forma e mettersi al passo con gli altri.

Milan-Udinese, le scelte di Pioli

Non si prevede alcun turnover. La partita più importante è chiaramente sempre la prossima, quella contro l’Udinese e così la difesa a quattro davanti a Mike Maignan sarà composta da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo con Sandro Tonali si rivede Franck Kessie, che prende il posto dello squalificato Bennacer. Sulla trequarti Rafael Leao sulla sinistra non si tocca. Vanno verso la conferma sia Brahim Diaz che Junior Messias. In avanti ancora Olivier Giroud, nonostante le voci su una possibile occasione per Ante Rebic