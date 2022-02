Emergenza infortuni per la Juventus: incubo stagione finita

Kaio Jorge si è fatto male oggi con la Juve Under 23: il brasiliano è uscito in lacrime dal campo, su una barella

Brutte notizie per Kaio Jorge e quindi per la Juventus, già alle prese – restando a quelli di ieri in Champions – con gli infortuni di Alex Sandro e, soprattutto McKennie. Per lo statunitense due mesi di stop. In attesa del rientro di Paulo Dybala. Stagione praticamente finita in anticipo, invece, per il brasiliano fattosi male oggi con l’Under 23 di Zauli.

Il 20enne ex Santos era uscito in lacrime su una barella, si è dunque subito temuto un problema di grave entità. Effettivamente l’infortunio rimediato dal ragazzo è serio, parliamo di una lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro.

Nelle prossime ore Kaio Jorge svolgerà degli esami specifici al ‘J Medical’. I tempi di recupero si stimano tra i 3 e i 4 mesi.