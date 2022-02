Juventus, sfortuna continua | Altro stop: infortunio al ginocchio

La Juventus dopo McKennie rischia di perdere un altro elemento della rosa di Massimiliano Allegri. Guaio al ginocchio, lascia il campo in lacrime

Piove sul bagnato in casa Juventus. Massimiliano Allegri ieri ha perso Weston McKennie, verosimilmente per tutta la stagione, dopo la frattura al metatarso del piede sinistro.

Mal le cattive notizie arrivano anche dalla Juventus Under 23. La squadra di Zauli, impegnata contro la Pro Patria, ha schierato dal primo minuto Kaio Jorge. Per il brasiliano un buon modo per trovare il ritmo partita, che manca da tanto ma il suo match è durato solo 27 minuti.

Juventus, allarme Kaio Jorge

L’ex Santos, che sta faticando a trovare spazio in prima squadra, ha dovuto lasciare il campo di gioco per un problema al ginocchio destro. Jorge è uscito, tra le lacrime in barella. E’ scattato dunque l’allarme per il brasiliano, che nelle prossime ore si sottoporrà agli accertamenti del caso. In casa Juventus, si torna ad incrociare le dita.