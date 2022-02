Federico Dimarco cerca di caricare l’ambiente nerazzurro dopo gli ultimi risultati negativi dell’Inter di Simone Inzaghi. Obiettivo scudetto e non solo per il difensore

Federico Dimarco è una delle note liete dell’Inter di Simone Inzaghi, sempre in corsa su tre fronti e che ambisce al bis scudetto che significherebbe seconda stella per i nerazzurri.

L’ex Parma e Atalanta si è guadagnato con merito un posto di primo piano nell’undici del tecnico piacentino ed è un titolare aggiunto della formazione campione d’Italia. Nel ‘Web Media Day’ organizzato dall’Inter, Dimarco ha risposto anche alle domande di Calciomercato.it sulla stagione interista e sui prossimi obiettivi.

Corsa servirà all’Inter per vincere lo scudetto?

“Adesso dobbiamo pensare una partita alla volta, siamo tutti lì e fino alla fine sarà una battaglia. Cercheremo di rimanere lassù in vetta”.

Chi è più temibile tra Milan e Napoli?

“Non temiamo nessuno, pensiamo solo a noi stessi e a fare bene. Solo noi possiamo sbagliare, dipende soltanto da noi. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo giorno dopo giorno, tralasciando la partita di domenica col Sassuolo. Vogliamo ritornare subito in fretta davanti a tutti in classifica”.

Rivincita derby: quanta voglia di riscatto avete dopo il ko in campionato?

“Abbiamo tanta voglia di riscatto, saranno due partite tra andata e ritorno dove cercheremo di fare del nostro meglio. Sì: c’è tanta voglia di rivalsa dopo quello che è successo in campionato”.

Hai un modello di riferimento sulle punizioni?

“Non lo so, sinceramente adesso non mi viene in mente nessuno (ride, ndr)”.