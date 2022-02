Antonio Conte svela un retroscena di mercato su Paratici ai tempi del duello tra Inter e Juventus per Romelu Lukaku

Amici, nemici e di nuovo amici. Questa la parabola tra Antonio Conte e Fabio Paratici che adesso si ritrovano sotto lo stesso tetto al Tottenham.

Dopo l’arrivo nella dirigenza degli ‘Spurs’, l’ex CFO della Juventus ha voluto in panchina il tecnico salentino per ripartire visto l’esonero di Nuno Espirito Santo. Le schermaglie in passato comunque sul mercato tra Conte e Paratici non sono mancate, soprattutto quando l’ex Ct della Nazionale allenava l’Inter.

E’ stato lo stesso Conte a rivelarlo in conferenza stampa: “Kulusevski non mi ha sorpreso. Paratici ha provato a prendere Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra all’Inter. È stato lo stesso per Kulusevski. Lui lo voleva non per rafforzare la Juve, ma per danneggiare me. Ma in quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato”.

Retroscena Lukaku: Conte torna sul duello di mercato tra Inter e Juventus

Conte poi ha proseguito parlando dei nuovi acquisti Kulusevski e Bentancur, in merito al loro ambientamento in un torneo difficile come la Premier League: “Non è per tutti questo campionato. Penso che dobbiamo prestare grande attenzione agli acquisti sul mercato. Bentancur e Kulusevski sono due buoni acquisti, due buone prospettive per la filosofia del club. Sono dei profili da far crescere ma che che ci daranno una mano anche per il presente”.