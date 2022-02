Calciomercato Milan, improvvisa svolta: sì al rinnovo

Improvvisa accelerata per il rinnovo, il Milan incassa una novità inattesa: altro indizio che mette fuori causa i rossoneri

Trenta giugno 2022. Una data che guardano con attenzione molti club. Sarà quella in cui diversi calciatori saranno liberi dal contratto con l’attuale club.

Di nomi ce ne sono tanti: da Pogba a Dybala, da Mbappe a Kessie. Proprio il Milan è spettatore molto interessato di quel che sta accadendo per uno dei calciatori in scadenza di contratto. Dopo aver visto andare via a zero sia Calhanoglu che Donnarumma e con l’addio del centrocampista ivoriano dato per vicino, i rossoneri potrebbero prendersi la loro ‘vendetta’, portando in Serie A un parametro zero. Il nome è quello di Andrej Kramaric, attaccante croato in forza all’Hoffenheim.

Anche il 30enne di Zagabria fa parte della schiera di chi ha il contratto che terminerà a fine stagione e per lui si è parlato di un possibile interesse del Milan. L’attacco di Pioli sarà rinforzato in estate, in attesa di capire quel che accadrà con Ibrahimovic, un altro che sull’accordo con il club ha scritto la data 30 giugno 2022.

Calciomercato Milan, Kramaric lontano: arriva il rinnovo

Come si legge su ‘Bild’ però il Milan vede allontanarsi la possibilità di mettere le mani su Kramaric a zero. Il quotidiano tedesco parla di un’accelerazione nella trattativa per il rinnovo dell’attaccante. Il direttore sportivo Alexander Rosen ha intensificato i contatti con il papà agente dell’attaccante croato e le indicazioni vanno verso il rinnovo.

A dare maggior concretezza all’ipotesi di prolungamento c’è un altro accordo firmato dallo stesso calciatore e riferito sempre dalla ‘Bild’. Si tratta di un’assicurazione sugli infortuni che Kramaric avrebbe stipulato di recente e che sarebbe valida soltanto in Germania. Un fatto che il quotidiano legge come un indizio sulla permanenza in Bundesliga del 30enne che in questa stagione ha realizzato sei gol in ventiquattro partite complessive. Per il Milan quindi un nome che potrebbe presto essere cancellato dall’elenco delle possibili occasioni.