Calciomercato Juventus, svolta Morata: “Vogliono il 50% di sconto”

Alvaro Morata sta provando a costruirsi una seconda chance alla Juventus nel ruolo di ala sinistra al fianco di Vlahovic. Allegri ci crede ma serve lo sconto per tenerlo

La Juventus a gennaio ha provato a cambiare totalmente volto alla squadra con l’inserimento in rosa di Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic. Il serbo ha spostato inevitabilmente gli equilibri anche interni delle gerarchie bianconere. Il numero 7 ha infatti immediatamente preso possesso del centro dell’attacco, con Allegri che sta provando a costruirgli intorno la soluzione migliore dal punto di vista tattico e tecnico.

Il tecnico toscano in questo senso si è largamente affidato ad un tridente con Morata e Dybala insieme a Vlahovic, che dal canto suo occupa la posizione centrale. In particolare l’attaccante spagnolo, attualmente ancora di proprietà dell’Atletico Madrid, sta provando a ritagliarsi un’altra chance in bianconero. Il suo futuro è infatti estremamente incerto, visto l’alto riscatto fissato con gli spagnoli, ma non è da escludere che le prestazioni offerte da ala sinistra possano cambiare il quadro intorno a lui.

Calciomercato Juventus, il futuro di Morata è da decidere: “Vogliono il 50% di sconto”

Con l’arrivo Vlahovic, Morata ha dunque cambiato ruolo spostandosi dal centro all’esterno proprio per orbitare intorno alla punta centrale e mettersi ‘al suo servizio’. Mansioni che gli riescono piuttosto bene, e che fanno riflettere sul suo futuro riscatto. La cifra attualmente concordata per la sua permanenza è però sicuramente molto alta.

Stando a quanto sottolineato dal giornalista Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’, servirà uno sconto: “La Juventus vuole il 50% di sconto per tenere Morata. Lui vuole rimanere a tutti i costi e, in caso di rifiuto da parte dell’Atletico, sarà difficile che un club possa offrire 30 milioni. Hanno già preso 20 milioni in due anni, prendendone altri 15/20 potrebbe essere conveniente per tutti. La Juventus e Morata hanno voglia di continuare insieme l’avventura”.

Una volontà quindi comune da parte di entrambi ma molto dipenderà da quanto e come l’Atletico Madrid possa venire verso le esigenze economiche della Juventus e i desideri del ragazzo, che intanto convince da esterno sinistro d’attacco.