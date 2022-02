Calciomercato Juventus, ci risiamo | Nuovo ‘scippo’ alla Fiorentina

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano per l’ennesima volta in casa della Fiorentina per un rinforzo in vista della prossima stagione

La Juventus prosegue sulla falsariga di mercato che spesso l’ha portata a rivolgersi alla Fiorentina in questi anni per rinforzarsi. Tanti i buoni, per non dire ottimi affari, messi a segno, acquistando in serie prima Bernardeschi, poi Chiesa, poi Vlahovic.

Il bomber serbo, l’ultimo in ordine di tempo, ha avuto un grandissimo impatto sul pianeta bianconero. Subito a segno in campionato, contro il Verona; decisivo in Coppa Italia per regalare la semifinale propiziando l’autorete della vittoria contro il Sassuolo. E in gol in Champions League al primo pallone toccato nella competizione, dopo appena trenta secondi, bucando la porta del Villarreal. Da lui la Juventus riparte per andare a caccia di grandi successi, il segnale dato sul mercato a gennaio è stato importante. La dirigenza, in estate, vuole proseguire in una ottica di rafforzamento a 360 gradi e andrà ad intervenire anche in altri reparti. Uno dei possibili colpi nel mirino di Cherubini e Arrivabene, potrebbe essere nuovamente tra le fila della squadra di Italiano, autrice fin qui di una ottima stagione e addirittura in corsa per un posto in Champions, classifica alla mano.

Calciomercato Juventus, idea Martinez Quarta: è lui l’erede di de Ligt?

Secondo il portale spagnolo ‘fichajes.com’, interesserebbe molto Lucas Martinez Quarta, rinforzo che sarebbe ritenuto ideale per il reparto difensivo. Una pista da seguire con grande attenzione nelle prossime settimane, in considerazione del fatto che nella retroguardia appare in bilico il futuro di de Ligt, ritenuto a rischio addio. Raiola potrebbe spingere per la cessione dell’olandese e la Juventus potrebbe acconsentire, monetizzando adeguatamente per poi intervenire massicciamente in entrata. Martinez Quarta, dopo una buona stagione scorsa, si sta confermando a grandi livelli anche quest’anno. Ha faticato a imporsi nelle primissime giornate come titolare, ma ora è diventato un inamovibile di Italiano. Aggressività, velocità e gran fisico sono le armi dell’argentino, che a Torino potrebbe esplodere definitivamente.