Juventus, occhi sulla Champions per il tridente di Allegri | Ecco l’esterno

La Juventus di Massimiliano Allegri resta impegnata su più fronti con il tecnico impegnato prima di tutto a trovare la quadra intorno a Vlahovic. Occhi sulla Champions per completare il tridente

Caccia alla continuità per la Juventus di Massimiliano Allegri che a gennaio ha visto arrivare tra le proprie fila Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic, centravanti serbo attorno al quale ruota il presente ma soprattutto il futuro dell’attacco bianconero. L’allenatore toscano è infatti a caccia della formula giusta per far rendere al meglio sia l’ex viola che i suoi compagni di reparto. Al netto delle varie assenze per infortunio il meglio finora si è visto con il tridente Dybala-Vlahovic-Morata, che ha ridato una posizione nuova allo spagnolo e centralità di manovra all’argentino col serbo grande terminale offensivo.

Al netto delle assenze la strada scelta da Allegri anche per la prossima stagione potrebbe quindi essere quella del tridente, che però per ora è ancora tutto da costruire in vista dell’annata 2022/23. Il primo grande interrogativo è legato al rinnovo di Dybala, senza dimenticare anche il futuro di Alvaro Morata, che è ancora di proprietà dell’Atletico Madrid. Del suo destino ne discuterà più dettagliatamente dopo gli ottavi di Champions League con le parti che si aggiorneranno con il cammino europeo stabilito.

Calciomercato Juventus, mirino sulla Champions: Everton per il tridente di Allegri

I punti interrogativi per il futuro tridente di Allegri dunque non mancano, se consideriamo anche un Moise Kean ora più lontano dal centro del progetto. Nei prossimi mesi tornerà il lungodegente Federico Chiesa che potrebbe ricoprire il ruolo di ala destra, mentre a sinistra almeno un calciatore la Juventus dovrà prenderlo.

Un’idea interessante potrebbe arrivare dalla Champions League, che questa sera metterà anche di fronte Ajax e Benfica. Tra le fila dei lusitani un calciatore già accostato in diverse circostanze alla Serie A è il brasiliano Everton. L’ex Gremio sin dai tempi della sua militanza in Brasile fu avvicinato a Napoli e Milan soprattutto, ma per età, costi e caratteristiche oggi potrebbe far comodo ad Allegri. Visto che l’allenatore juventino per sfruttare al meglio Vlahovic ha bisogno di giocare a tre in avanti, Everton può essere un profilo intrigante: il ragazzo è ancora relativamente giovane (classe 1996) e potrebbe rappresentare quella variante impazzita che non sono mai riusciti ad essere Bernardeschi e Kulusevski. A favorire il tutto oltre al costo accessibile intorno ai 20 milioni di euro, anche la folta colonia di brasiliani della Juventus, con i calciatori più esperti, con Danilo su tutti che potrebbero favorirne l’inserimento.