Calciomercato, la Juventus sfida Inter e Milan | Si fa con uno scambio

La Juventus si muove sul calciomercato e non vuole lasciare nulla di intentato per arrivare al colpo. Si accende la sfida a Inter e Milan

La Juventus non si accontenta. E a dimostrarlo c’è anche il calciomercato di gennaio appena trascorso, in cui i bianconeri sono riusciti a ingaggiare uno dei migliori in circolazione, Dusan Vlahovic, a suon di milioni.

Ma dopo aver sistemato l’attacco, al netto di quello che potrebbe succedere con Alvaro Morata e Paulo Dybala, ora Andrea Agnelli e la dirigenza valutano i migliori profili anche per difesa e centrocampo. Sulla retroguardia oggi ci concentriamo e, in particolare, su un nome che ormai è finito sui taccuini di mezza Europa. Stiamo parlando di Gleison Bremer. Il difensore centrale, partita dopo partita, mostra qualità rare nel panorama europeo. Forte fisicamente, abile in marcatura, moderno, il brasiliano ha conquistato tutti. Inter e Milan da tempo sono su di lui, ma occhio proprio alla Juventus. E contro i bianconeri, contro soprattutto Vlahovic, Bremer ha conquistato ulteriormente le attenzioni della stampa e degli addetti ai lavori con una prova superlativa.

Calciomercato, la Juventus contro Inter e Milan: scambi per Bremer

Inevitabilmente, la valutazione del brasiliano è schizzata alle stelle: ora Urbano Cairo chiede 40 milioni per il suo gioiello, che ha anche rinnovato il contratto. Piace tanto Bremer alle milanesi. ‘TuttoSport’ passa al vaglio le possibili contropartite che potrebbe permettere di concludere l’affare. Nella squadra di Stefano Pioli, occhio a giovani come Colombo e Gabbia, ma anche al nuovo arrivato Lazetic. L’Inter sarebbe disposta a inserire anche profili come Gagliardini o Sensi, oltre a giovani come Salcedo, Mulattieri o Radu. Toccherà poi al Torino scegliere, ma, lo ripetiamo, c’è anche la Juventus. E quel Mandragora che pende tra i due club rivali e che potrebbe spostare l’asticella in favore dei bianconeri rispetto alla concorrenza. Staremo a vedere, tenendo conto che su Bremer ora c’è anche il pressing dall’estero: occhio al Bayern Monaco, oltre alle big di Premier League.