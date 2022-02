Serie A e Mondiale in Qatar | Confermata anticipazione CM.IT

La Serie A è già al lavoro per la prossima stagione, quella che vedrà il mondiale in Qatar in inverno: confermata la nostra anticipazione

Stiamo assistendo ad un campionato apertissimo, in cui nessuna squadra sta riuscendo a staccarsi dalle altre e a candidarsi con forza allo scudetto: l’anno prossimo, intanto, prende forma.

Il prossimo campionato di Serie A, infatti, sarà davvero peculiare. In mezzo alla stagione, per la prima volta nella sua storia, ci sarà il mondiale: in Qatar le migliori nazionali si giocheranno la Coppa del Mondo. Un evento globale dal grande fascino, che però stravolgerà i calendari delle competizioni nazionali. Riguardo alla Serie A, poi, confermata l’anticipazione di Calciomercato.it dello scorso ottobre.

Serie A e Mondiale in Qatar | Delineato il calendario del campionato

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport, è stata confermata l’anticipazione presente in esclusiva sulle nostre pagine: la Serie A si fermerà il 13 novembre per lasciare spazio al Mondiale. Una decisione che non troverebbe il benestare di Roberto Mancini e della FIGC. Il CT della Nazionale non vorrebbe avere una sola settimana per preparare la competizione, anche se prima ovviamente dovrà passare dai playoff. La prossima Serie A dovrebbe iniziare il 13 agosto, per poi fermarsi come detto il 13 novembre in vista del mondiale e riprendere con molte probabilità il 5 gennaio e terminare domenica 4 giugno 2023.