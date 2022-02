Roma, UFFICIALI le dimissioni | “Non mi è stata data la possibilità”

La Roma non riesce ad uscire dalle difficoltà, ufficiali le dimissioni: “Non mi è stata data la possibilità di svolgere il mio incarico”

Il progetto dei giallorossi non decolla, anche se le ambizioni della società rimangono intatte: oggi sono arrivate le dimissioni però.

Non c’è solamente José Mourinho ad essere sul banco degli imputati, considerando l’ingaggio e la storia che si porta dietro il lusitano. Nella giornata di oggi Maurizio Costanzo ha presentato le dimissioni ufficiali dal suo ruolo di consulente esterno per la comunicazione, che ricopriva all’interno della Roma dallo scorso luglio. Ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ ha dichiarato: “Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato”. Riguardo alla stagione e al momento dei giallorossi, poi, il celebre giornalista ha aggiunto: “Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma”. Il progetto dei Friedkin continua, ma con un Maurizio Costanzo in meno.