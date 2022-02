Milan, corsa contro il tempo per Ibrahimovic: la data del rientro

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare per tornare in campo al più presto, le ultime sull’attaccante del Milan: ecco quando può rientrare

Il Milan ha mantenuto la vetta della classifica solitaria grazie al pareggio del Napoli a Cagliari, rossoneri che ora preparano le prossime, cruciali, sfide, nella speranza di avere a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ormai fuori causa da un mese, ma vuole esserci per il rush finale tra campionato e Coppa Italia, con i prossimi snodi che si annunciano già decisivi.

Ancora una volta, il centravanti non si è allenato con la squadra, ma ha proseguito nel lavoro personalizzato. L’intenzione è accelerare per essere a disposizione quanto prima. Non dovrebbe farcela per la sfida di venerdì sera in campionato contro l’Udinese, qualche possibilità in più di vederlo nel derby di andata di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì 2 marzo. Se dovesse farcela a rientrare in gruppo per il weekend, Pioli avrebbe fondate chances di poterlo aggregare almeno per la panchina. Se anche per la stracittadina, Ibra non dovesse essere a disposizione, il mirino andrebbe sul big match contro il Napoli in campionato del 6 marzo. Nella scorsa stagione, al ‘Maradona’, ancora San Paolo, Ibra indirizzò la sfida con una doppietta determinante nella vittoria per 3-1.