Giudice sportivo, stangata UFFICIALE alla Roma e a Mourinho | I dettagli

Mourinho era stato espulso per proteste nel concitato finale del match contro il Verona finito col risultato di 2-2

Mourinho paga a caro prezzo, ma secondo le attese l’espulsione per protesta (e il gesto rivolto all’arbitro Pairetto) nel concitato finale della sfida con il Verona pareggiata in rimonta dalla Roma lo scorso sabato.

Mourinho è stato squalificato due giornate dal Giudice sportivo, “per avere, al 45° del secondo tempo. ai Ouarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazoni al Direttore di gara, nonchè per essere entrato, all’atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccoso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce per aver reiterato suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direnore sportivo: recdvo“. Anche un’ammenda di 20mila euro per il tecnico portoghese.

Non finisce qui: due turni di stop anche per Nuno Santos il vice di Mourinho – “per avere, al 41 ° e 47º del secondo tempo, rivolto espressoni gravemente insultanti al Dlretore di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale” – e sospensione fino all’8 marzo per il Ds giallorosso Tiago Pinto, “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, affrontato in maniera irruenta l’Arbitro e, pur trattenuto dal proprio Allenatore, indirizzato allo stesso gravi insinuazioni; sanzione ridotta per aver presentato in un secondo momento formalmente le scuse al Direttore di gara, accettate dal medesimo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale”.

Squalificato anche il preparatore Rapetti, con ammenda di 5mila euro: “per avere, al 25° del secondo tempo, inveito pesantemente contro un componente della panchina avversaria proferendo anche un’espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Giudice sportivo, squalificati anche Gasperini e dieci giocatori

Il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata anche Gasperini (più ammenda da 10mila euro) e il suo collaboratore tecnico Raimondi.

Per quanto riguarda i giocatori, invece, gli squalificati per un turno sono: Bennacer del Milan, Bereszynski e Candreva della Sampdoria, Casale e Gunter del Verona, Demiral e Djimsiti dell’Atalanta, Manaj dello Spezia, Mandragora del Torino e Milenkovic della Fiorentina.